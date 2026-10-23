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У Швајцарској ухапшен још један припадник Торциде

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23.10.2026 19:48

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Један од припадника навијача Торциде ухапшен је у Швајцарској под сумњом за јавно подстицање на насиље и мржњу током поворке уочи утакмице сплитског Хајдука и новершког Ајакса.

Ријеч је о 33-годишњем Ивану Карану, који у Швајцарској борави због посла.

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Раније данас ухапшен је 41-годишњи Лука Буздовачић на подручју Ливна. Очекује се да буде изручен Хрватској, те спроведен у сплитски затвор на Билицама, преноси портал Индекс.

Обојици је у понедјељак, 19. октобра одређен истражни затвор због опасности од бјекства и понављања кривичног дјела.

У Каштелима је јутрос ухапшен и Кажимир Алфиревић.

Буздовачић је недавно изашао из затвора у којем је служио шестогодишњу казну због учествовања у злочиначкој организацији која је била повезана са трговином дроге, планирањем убистава и нападима Молотовљевим коктелима.

Ускок је теретио ову организацију да су од 2019. до маја 2020. планирали убиство мушкарца због дуга за дрогу од 270.000 евра.

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Планирали су и набавку и препродају велике количине кокаина из Јужне Америке, те друге дроге из европских земаља. Буздовачић је на суђењу одбацивао оптужбе.

Уочи утакмице између Хајдука и Ајакса у Сплиту прошле седмице, групе навијача Хајдука пролазећи градом скандирале су повике "Гази, гази Жидове", "Аушвиц, Аушвиц" и "устај Адолфе".

(Срна)

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Тагови :

Швајцарска

хапшење

Торцида

Хајдук Сплит

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