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Русија тражи реакцију УН-а због прекрајања Дејтона

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23.10.2026 19:12

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На фотографији је приказан дио комплекса Московског кремља у Русији. У средишту се истиче Спаска кула са препознатљивим великим сатом и зеленим шиљатим кровом, док се са десне стране види дио црквеног здања са готичким архитектонским елементима. У првом плану налазе се украшене црне уличне свјетиљке, а црвене зидине и грађевине кремља доминирају кадром.
Фото: АТВ

Дејтон се прекраја, Балкан наоружава, а под плаштом одбрамбене сарадње стварају се нови војни савези усмјерени против Срба, чуло се то се на преговорима о војној безбједности и контроли наоружања у Бечу.

Јулија Жданова шеф руске делегације тражи реакцију Савјета безбједности УН и затварање ОХР-а. Српска није сама, а они који рачунају на њену слабост, погрешно рачунају, кратка је, али јасна, порука из Републике Српске.

"Да им је ово можда задња шанса да нешто покушају. Али, треба да знају да имају никад одлучније и јаче институције, никад боља савезништва и никад бољи распоред Републике Српске у читавом свијету, ослоњен на вољу властитог народа. Тако да нека озбиљно схвате руско упозорење", рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Таква политика могла би имати катастрофалне посљедице по БиХ и читав регион. Напорима западних земаља, Савјет за имплементацију мира и високи представници у БиХ, претворени су у институцију која наређује народима у БиХ, каже руски амбасадор у Србији. Русија на то никада није пристала.

"Никада нисмо подржавали Савјет за имплементацију мира и стварање канцеларије високог представника. Подржава се Западни свијет. Подржава се оно што њему одговара, оно што је у интересу западних земаља. Ово је мали савез који гледа на НАТО", казао је амбасадор Руске Федерације у Србији Александар Боцан-Харченко.

На политичке притиске надовезује се војно повезивање. Загреб, Тирана и Приштина, па Загреб и Љубљана. Помиње се, између осталог и наоружавање Приштине. Срби у тој геополитичкој рачуници имају посебно мјесто, тврди Александар Павић. Запад их, каже, посматра као руске савезнике.

"Традиционално, они гледају Србе као продужену руку Русије. Као непоколебљиве савезнике или бар некога ко неће ратовати против Руса. Зато је то антисрпска активност која сада прима такве размере да Руси сами упозоравају на то и дижу узбуну око тога. Тако да ријечи Јулије Жданове треба схватити врло озбиљно", истакао је политиколог Александар Павић.

Дејтон нема алтернативу, Балкан не смије постати ново упориште геополитичког сукоба, став је званичне Москве. Остаје нејасно хоће ли регион озбиљно схватити поруке из Беча ли ће Москва, осим упозорења, повући конкретне дипломатске потезе. По свему судећи, Балкан, нажалост, најбоље зна колико је опасно када се те двије приче почну преплитати.

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Тагови :

Ненад Стевандић

лександар Боцан-Харченко

Русија

Савјет безбједности УН

Дејтонски споразум

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