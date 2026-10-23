Још једна блокада РТРС - трећа извршна пресуда

Аутор:АТВ редакција
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Окружни привредни суд у Бањој Луци донио је ново рјешење о блокади рачуна Радио-телевизије Републике Српске (РТРС), и то по правоснажној пресуди на износ од 2,5 милиона КМ у корист БХРТ-а.
Како је објавио РТРС, ово је трећа извршна пресуда судова у Републици Српској у корист БХРТ-а.
Прва је била на 5,5 милиона КМ, а по њој су рачуни РТРС-а блокирани у јулу. Из РТРС-а кажу да су средства резервисали, али да Окружни привредни суд још није одговорио на њихов приговор, па БХРТ не може повући новац.
Друга је из септембра, када је Врховни суд Републике Српске, одлучујући по ревизији БХРТ-а, преиначио пресуду Вишег привредног суда у Бањалуци и БХРТ-у досудио 15,5 милиона КМ. Према рачуници РТРС-а, укупно по досадашњим извршним пресудама дугују БХРТ-у око 23,5 милиона КМ.
Из РТРС-а кажу да их је блокада рачуна довела до "потпуног колапса".
"Радници су на рубу егзистенције, угрожена је производња програма и наплата РТВ таксе, а тиме и прикупљање новца за враћање дуга по пресудама", саопштено из РТРС-а.
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