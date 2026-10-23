ПУ Требиње: Више саобраћајних незгода, мање погинулих и повријеђених

Аутор:Бојан Носовић
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Полицијска управа Требиње евидентирала је 209 кривичних дјела у периоду од јануара до септембра ове године, што је за 29 одсто више у односу на исти период прошле године.
Истовремено, забиљежено је повећање броја саобраћајних незгода, али и смањење броја погинулих и повријеђених лица.
Према подацима ПУ Требиње, у првих девет мјесеци 2026. године евидентирано је 476 саобраћајних незгода, што је за 16,4 одсто више него у истом периоду лани.
У тим незгодама два лица су смртно страдала, што је за 71,4 одсто мање у односу на упоредни период. Тешке тјелесне повреде задобило је 29 лица, односно 19,4 одсто мање, док је 71 лице лакше повријеђено, што је смањење од 5,3 одсто. Забиљежене су и 374 саобраћајне незгоде са материјалном штетом, што је повећање од 28,5 одсто.
Када је ријеч о јавном реду и миру, евидентирано је 209 случајева нарушавања, што је за 11,2 одсто више него у истом периоду прошле године. Због тих прекршаја пријављено је 276 лица, односно 20 одсто више. Међу њима је 43 повратника, седам страних држављана и 13 малољетника.
Од укупно 209 евидентираних кривичних дјела, 167 се односи на општи криминалитет, што је повећање од 32,5 одсто. Евидентирано је и 10 кривичних дјела злоупотребе опојних дрога, 22 дјела привредног криминалитета, док је безбједност јавног саобраћаја забиљежила 10 кривичних дјела.
Надлежним тужилаштвима поднесен је 181 извјештај против 205 лица, међу којима је 188 мушкараца и 17 жена. Шест пријављених лица су малољетници, а 53 су повратници.
Од укупног броја кривичних дјела, 176 је расвијетљено по познатом извршиоцу, док је 33 расвијетљено из текуће и два из претходне године.
Полицијски службеници ПУ Требиње поднијели су и 91 извјештај о предузетим мјерама и радњама. Коефицијент укупне расвијетљености кривичних дјела износи 96,7 одсто, док коефицијент расвијетљености по непознатом починиоцу износи 80 одсто.
Подаци су представљени на конференцији за медије Полицијске управе Требиње
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