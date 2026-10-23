Језиво насиље у БиХ! Дјевојка претучена по повратку из школе, нападач јој отео телефон

Аутор:АТВ редакција
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Полицији у Бановићима синоћ око 20:10 сати пријављено је разбојништво над 19-годишњом дјевојком И. К. којој је притом отуђен телефон, потврдила је портпаролка МУП-а Тузланског кантона Аднана Спречић.
Она је додала да је дјевојка именом пријавила нападача.
"Осумњичени Е. Љ. из Добошнице код Лукавца је пронађен и приведен у службене полицијске просторије у Бановићима гдје је над њим проведена криминалистичка обрада. Телефон је пронађен и враћен власници", казала је Спречић.
Све полицијске радње у вези са пријављеним догађајем, додала је, проведене су под надзором дежурног кантоналног тужиоца.
"Извјештај о почињеном кривичном дјелу разбојништво биће поднесен Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона у редовној процедури", казала је Спречић.
Редакцији “Аваза” обратио се отац 19-годишње дјевојке који је казао да је осумњиченог за разбојништво Е. Љ. упознала на друштвеним мрежама два-три дана прије синоћњег инцидента.
"Моја кћерка је по повратку из школе синоћ од 19:30 до 19:45 сати претучена и отет јој је мобилни телефон. Напад се догодио изнад спортске дворане у Бановићима", испричао је њен отац.
Додао је да је кћерку затекао у ПУ Бановићи, те истакао да ју је претукао мушкарац којег она површно познаје.
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