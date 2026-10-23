Logo

Језиво насиље у БиХ! Дјевојка претучена по повратку из школе, нападач јој отео телефон

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 11:02

Коментари:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полицији у Бановићима синоћ око 20:10 сати пријављено је разбојништво над 19-годишњом дјевојком И. К. којој је притом отуђен телефон, потврдила је портпаролка МУП-а Тузланског кантона Аднана Спречић.

Она је додала да је дјевојка именом пријавила нападача.

Осумњичени приведен

"Осумњичени Е. Љ. из Добошнице код Лукавца је пронађен и приведен у службене полицијске просторије у Бановићима гдје је над њим проведена криминалистичка обрада. Телефон је пронађен и враћен власници", казала је Спречић.

Све полицијске радње у вези са пријављеним догађајем, додала је, проведене су под надзором дежурног кантоналног тужиоца.

"Извјештај о почињеном кривичном дјелу разбојништво биће поднесен Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона у редовној процедури", казала је Спречић.

Површно га познаје

Редакцији “Аваза” обратио се отац 19-годишње дјевојке који је казао да је осумњиченог за разбојништво Е. Љ. упознала на друштвеним мрежама два-три дана прије синоћњег инцидента.

"Моја кћерка је по повратку из школе синоћ од 19:30 до 19:45 сати претучена и отет јој је мобилни телефон. Напад се догодио изнад спортске дворане у Бановићима", испричао је њен отац.

Додао је да је кћерку затекао у ПУ Бановићи, те истакао да ју је претукао мушкарац којег она површно познаје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Насиље

Бановићи

Коментари (0)

Више из рубрике

полиција, МУП РС, увиђај

Хроника

Теслићанин ранио суграђанку хицем из ваздушне пушке

1 ч

0
Бацио дрогу и почео бјежати: Ухапшен радник КПЗ-а Зеница и пратилац Русмира Исака

Хроника

Бацио дрогу и почео бјежати: Ухапшен радник КПЗ-а Зеница и пратилац Русмира Исака

1 ч

1
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Трагедија код Зенице: Жена (73) излазила из аутобуса и погинула

1 ч

0
Суђење за убиство д‌јевојчице Данке Илић почиње наредне седмице: Тијело никада није пронађено

Хроника

Суђење за убиство д‌јевојчице Данке Илић почиње наредне седмице: Тијело никада није пронађено

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

45

"Волво" отпушта 2.500 радника

11

45

Билећанин подизао новац од превара, па ”зарадио” оптужницу

11

44

Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

11

42

Рат се наставља до потписивања новог нуклеарног споразума

11

38

Божовић и Калуђеровић: Вријеме је да тробојка добије мјесто које заслужује у Црној Гори

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима