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Суђење Дејану Драгијевићу и Срђану Јанковићу, који се терете за убиство двогодишње Данке Илић, требало би почети припремним рочиштем заказаним за 30. октобар у Вишем суду у Неготину. Ријеч је о случају који је потресао Србију, а тијело дјевојчице ни двије и по године након њеног нестанка није пронађено.
Иако је поступак премјештен из Зајечара у Неготин, оптужницу ће и даље заступати Више јавно тужилаштво у Зајечару, у складу с одлуком Апелационог тужилаштва у Нишу.
Припремно рочиште неће бити отворено за јавност, а током њега странке у поступку изнијет ће уводна излагања. Након тога очекује се одређивање термина главног претреса.
Тужилаштво Драгијевића и Јанковића терети за тешко убиство почињено у саучесништву, а за обојицу је затражена казна доживотног затвора.
Подизању оптужнице претходила је допуна истраге по налогу Апелационог суда у Нишу. Овај суд је у два наврата враћао одлуку о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, да би потом одредио да о њој одлучује ново судско вијеће у Неготину.
Оптужницом је раније био обухваћен и Радослав Драгијевић, отац једног од оптужених, због сумње да је помагао у премјештању тијела дјевојчице. Међутим, суд је донио одлуку о обустављању поступка против њега.
Према наводима тужилаштва, Данка Илић је 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора ударена службеним аутомобилом ЈКП „Водовод“, у којем су радили Драгијевић и Јанковић. Сумња се да су дјевојчицу након тога унијели у возило, а њено тијело касније одвезли на депонију. Истражитељи вјерују да је тијело накнадно премјештено на другу локацију, али оно до данас није пронађено.
Случај је додатно обиљежила смрт Далибора Драгијевића, Дејановог брата, који је 7. априла 2024. године преминуо у просторијама Полицијске управе у Бору, након што је приведен.
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