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Преминуо чувени глумац Том Скерит: Глумио у "Топ гану" и "Осмом путнику"

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23.10.2026 09:04

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Преминуо чувени глумац Том Скерит: Глумио у "Топ гану" и "Осмом путнику"
Фото: Youtube printscreen / 80s Epic Movies

Амерички глумац Том Скерит, познат по улогама у филмовима „Осми путник“ и „Топ ган“, преминуо је 21. октобра у 93. години.

Тужну вијест саопштила је његова породица. Како се наводи, преминуо је природном смрћу.

Играо више од 170 улога

Том Скерит је током више од шест деценија каријере остварио више од 170 улога на филму и телевизији.

Дебитовао је 1962. године у филму „Ратни лов“, а ширу популарност стекао је улогама у остварењима „МЕШ“ и „Осми путник“ из 1979. године, у којем је тумачио капетана Даласа.

У филму „Топ ган“ из 1986. године играо је команданта Мајка „Вајпера“ Меткалфа, инструктора елитне школе за пилоте америчке морнарице.

За улогу у телевизијској серији „Ограде од кочића“ освојио је награду Еми 1993. године. Међу запаженим остварењима у којима је играо су и филмови „Челичне магнолије“, „Река тече кроз њу“ и „Контакт“.

Велики хуманитарац иза себе оставио петоро дјеце

Поред глумачке каријере, Скерит се бавио и хуманитарним радом. Године 2012. учествовао је у оснивању организације „Пројекат црвена значка“, која помаже војним ветеранима да се кроз приповиједање и креативни рад лакше прилагоде цивилном животу.

Породица га је описала као човјека испуњеног хумором, радозналошћу, мудрошћу и великодушношћу, преноси РТС.

Иза себе је оставио супругу Џули Токашики, петоро дјеце, петоро унучади и двоје праунучади. Његов посљедњи филм „Сломљен“ објављен је 2025. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Том Скерит

глумац

Топ Ган

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