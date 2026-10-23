Преминуо чувени глумац Том Скерит: Глумио у "Топ гану" и "Осмом путнику"

Аутор:АТВ редакција
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Амерички глумац Том Скерит, познат по улогама у филмовима „Осми путник“ и „Топ ган“, преминуо је 21. октобра у 93. години.
Тужну вијест саопштила је његова породица. Како се наводи, преминуо је природном смрћу.
Том Скерит је током више од шест деценија каријере остварио више од 170 улога на филму и телевизији.
Дебитовао је 1962. године у филму „Ратни лов“, а ширу популарност стекао је улогама у остварењима „МЕШ“ и „Осми путник“ из 1979. године, у којем је тумачио капетана Даласа.
У филму „Топ ган“ из 1986. године играо је команданта Мајка „Вајпера“ Меткалфа, инструктора елитне школе за пилоте америчке морнарице.
За улогу у телевизијској серији „Ограде од кочића“ освојио је награду Еми 1993. године. Међу запаженим остварењима у којима је играо су и филмови „Челичне магнолије“, „Река тече кроз њу“ и „Контакт“.
Поред глумачке каријере, Скерит се бавио и хуманитарним радом. Године 2012. учествовао је у оснивању организације „Пројекат црвена значка“, која помаже војним ветеранима да се кроз приповиједање и креативни рад лакше прилагоде цивилном животу.
Породица га је описала као човјека испуњеног хумором, радозналошћу, мудрошћу и великодушношћу, преноси РТС.
Иза себе је оставио супругу Џули Токашики, петоро дјеце, петоро унучади и двоје праунучади. Његов посљедњи филм „Сломљен“ објављен је 2025. године.
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