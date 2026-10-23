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Томас Маркл старији, отац Меган Маркл, наводно је под истрагом због сумње да је посједовао материјале који приказују сексуално злостављање дјеце.
Како преносе страни медији, спорне садржаје наводно је открио његов син Томас Маркл млађи у породичном дому у Себуу, на Филипинима.
Према писању британског листа „Сан“ (The Sun), Томас Маркл млађи наводно је пронашао четири велике кутије с бројним фотографијама и видео-снимцима. Њихов садржај пријавио је надлежним органима, а у случај је, према доступним извјештајима, укључен и амерички Федерални истражни биро (ФБИ).
Томас Маркл млађи изјавио је за „Сан“ да је био шокиран оним што је наводно пронашао, због чега је одлучио да случај пријави полицији.
Према његовим тврдњама, спорни материјали налазили су се међу породичним успоменама и другим стварима. Навео је и да више не жели да има контакт с оцем, осим уколико буде позван да свједочи у поступку против њега.
Филипинске власти, према медијским наводима, припремају се за преузимање релевантних доказа и спровођење даљих истражних радњи. У извјештајима се помиње и укључивање специјализованих служби које се баве заштитом жена и дјеце.
Ипак, важно је нагласити да наводи о пронађеним материјалима и одговорности Томаса Маркла старијег не представљају доказ да је починио кривично дјело. Неопходно је провјерити аутентичност и поријекло спорних садржаја, као и утврдити све релевантне чињенице.
Након што су се појавиле информације о наводној истрази, Саманта Маркл, полусестра Меган Маркл, стала је у одбрану њиховог оца и одбацила тврдње свог брата.
Она је за „Дејли мејл“ (Daily Mail) изјавила да сматра да су оптужбе неосноване, те је брата оптужила да их износи из финансијских разлога.
Саманта је такође тврдила да њен отац током дужег периода није имао приступ рачунарима на којима су спорни садржаји могли бити сачувани. Због тога сматра да постоји могућност да су подаци накнадно измијењени или да је неко други имао приступ уређајима.
Томас Маркл старији, према извјештајима објављеним 23. октобра 2026. године, није се јавно огласио поводом ових оптужби. Такође, доступни извјештаји не потврђују да је ухапшен.
Томас Маркл старији и његова кћерка Меган Маркл већ годинама су у нарушеним односима. Њихов однос додатно се погоршао уочи њеног вјенчања с принцом Харијем 2018. године, након контроверзе повезане с намјештеним фотографијама папараца.
Меган и Хари од тада су углавном били удаљени од Томаса Маркла, који није упознао њихову дјецу, принца Арчија и принцезу Лилибет.
Најновији наводи додатно су скренули пажњу јавности на породичне односе Марклових. Ипак, коначни закључци о случају могу се донијети тек након што надлежни органи провјере доказе и утврде све околности.
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