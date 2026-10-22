Саобраћајна несрећа у БиХ, страдао пјешак

Аутор:АТВ редакција
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Пјешак је погинуо вечерас у саобраћајној несрећи на магистралном путу у Топчић Пољу код Зенице.
У несрећи је учествовао и аутомобил "мерцедес", којим је управљао Е. Ч. из Зенице, речено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.
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Саобраћајна несрећа пријављена је полицији у 19.25 часова, а околности под којима се догодила биће утврђене након увиђаја, преноси Срна.
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