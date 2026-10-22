Logo

Саобраћајна несрећа у БиХ, страдао пјешак

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 21:30

Коментари:

0
Саобраћајна несрећа у БиХ, страдао пјешак

Пјешак је погинуо вечерас у саобраћајној несрећи на магистралном путу у Топчић Пољу код Зенице.

У несрећи је учествовао и аутомобил "мерцедес", којим је управљао Е. Ч. из Зенице, речено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.

Дивље свиње у дворишту

БиХ

Мјештани у страху: Дивље свиње харају двориштима

Саобраћајна несрећа пријављена је полицији у 19.25 часова, а околности под којима се догодила биће утврђене након увиђаја, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Зеница

Погинуо пјешак

удес

Коментари (0)

Више из рубрике

Тајне ”Скај” апликације Шакићева одбрана открива вјештачењем

Хроника

Тајне ”Скај” апликације Шакићева одбрана открива вјештачењем

6 ч

0
шака рука прсти песница

Хроника

Инцидент у кафићу: Гачанин Билећанину сломио нос

8 ч

0
Мртви подржали кандидатуру за предсједника Републике Српске

Хроника

Мртви подржали кандидатуру за предсједника Републике Српске

8 ч

0
МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа

Хроника

Возач био под дејством кокаина, полиција ухапсила и сувозача

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

Партизан у продужетку срушио Звезду

23

07

Минић честитао играчима Борца: Приуштили сте нам фантастичну утакмицу

22

58

Камионџија из БиХ слетио у јарак: Аустријски ватрогасци хватали пилиће по путу

22

57

Крвава драма на пијаци: Избола га у груди, а разлог је све шокирао

22

54

Славље у Бањалуци: Борац срушио фински КуПС

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима