Мјештани у страху: Дивље свиње харају двориштима

Аутор:АТВ редакција
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Становници мјесне заједнице Распоточје код Зенице суочавају се с проблемом појаве дивљих свиња које долазе до њихових кућа, улазе у дворишта и причињавају материјалну штету.
Мјештани су забринути за безбједност својих породица и имовине, а из мјесне заједнице апелују на надлежне да што прије реагују.
Према информацијама које су грађани пријавили представницима Мјесне заједнице Распоточје, дивље свиње све чешће се појављују у близини стамбених објеката, гдје, како се претпоставља, траже храну.
Њихово присуство изазива забринутост међу мјештанима, посебно због могућности да животиње поново уђу у дворишта и направе додатну штету.
Из Мјесне заједнице Распоточје саопштили су да су, након пријава грађана, припремили допис који су покушали уручити представницима надлежног ловачког друштва како би указали на проблем и покренули његово рјешавање.
Међутим, приликом долазака у Ловачки дом нису затекли никога од представника друштва, због чега допис још нису успјели предати, пише Радио Сарајево.
Наводе и да до сада нису успјели остварити контакт нити пронаћи особу којој би се могли обратити.
Мјештани траже хитну реакцију надлежних
Из мјесне заједнице истичу да је важно што прије пронаћи одговарајуће рјешење како би се заштитили имовина и безбједност становника.
Мјештани очекују да надлежне службе реагују и утврде на који начин спријечити даље приближавање дивљих свиња стамбеним објектима.
Док се не пронађе рјешење, грађани остају забринути због могућности нових сусрета с дивљим животињама у близини својих домова.
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