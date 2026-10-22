"Да ли је ико икада одслужио дан затворске казне за рушење српских светиња?"

Упитали су то муслиманске потписнике изјаве који кажу да је њихова војска чувала и сачувала објекте културног и вјерског идентитета других народа, и да се они и дан данас највише залажу за поштовање друге вјере.

Како се наводи у саопштењу, они су изјаву потписали 18. марта 2026. године, у библиотеци отоманског владара Гази Хусрев бега.

"Од те њихове изјаве, сваких 15 дана, објавили смо стотине фотографија и видео снимака, како су они сачували српске православне Цркве Капеле и парохијске домове. Од краја рата 1995.године, до данас, сваки мјесец је, или срушено српско гробље, полупани прозори на српској цркви, проваљена српска капела, истучен Србин, избушене гуме на колима из Србије, гости из Србије у Сарајеву добију батине, и сваки кантон гдје владају потписани лидери муслимана, у сваком кантону су проблеми. Гдје год владају потписници изјаве од 18. марта, а потписали су је сви Бошњачки муслимански лидери, ту је сваки мјесец проблем, бар пет крстова на неког се сеоском гробљу настрада", истиче се у саопштењу Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Додају да се на сваке њихове проблеме, огласе истим порукама - да је истрага у току.

"Они осуђују, окупе се па кажу биће боље није ово прави однос према Србима, не сикирајте се сад ћемо ми то да ријешимо - парафразирање - али тако кажу или напишу. Овим путем питамо потписане бошњачке муслиманске лидере - је ли икад ико одробијао за рушење се српских хришћанских гробаља? Сваки мјесец објавимо да је срушено негдје гробље, и слике објавимо, и доказе да су споменици и крстови били читави, и опет ником ништа. Нема ухапшених, нема робије, нема санкције. Је ли ико икад осуђен за рушење српских крстова на српским гробљима? Је ли икад ико платио новчану казну, да се зна, на пример, да кажете, нпр. "200 марака платио што је полупао српске крстове на гробљу" ? Бар да се тако чује да јавност сазна да је неко кажњен новчано што је лупао крстове. Је ли икад ико одговарао да је извршио кривично дјело са посебним фокусом на чињеници да су оштећени Срби Хришћани", додаје се у саопштењу.

Одговор каже имају - никад ништа.

"Једном је била вијест да је ухапшено лице јер је четири пута полупао гробље Лемези у Сарајеву, и на крају МУП дао саопштење да су га послали на психо посматрање. И то је то", закључује се у саопштењу.

(РТРС)