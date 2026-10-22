Аутор:Весна Азић
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Умјесто да гради дипломатске мостове, Златко Лагумџија са говорнице УН-а отвара ратне полемике са Србијом. Поново се бави сахраном генерала Ратка Младића.
Поменуо је владин авион, војне почасти, пребројао и шест министара на посљедњем испраћају. Када је завршио с пребројавањем, пронашао је и нову квалификацију за некадашњег команданта Војске Републике Српске.
"Историја ће га памтити као касапина Босне", навео је амбасадор БиХ при УН-у Златко Лагумџија.
Сахрана је цивилизацијски чин, а не прилика за ново политичко суђење, поручује Ненад Стевандић. Лагумџијине поруке нису ништа друго до стара чаршијска пакост, упакована у дипломатски говор.
"Иво Андрић је то најбоље описао у Касаби, из касабе потичу касабалије. То је чаршијска пакост, која нема за циљ да он боље живи него да неком другом напакости. Он је сада сам себе разоткрио. Рецимо када се иде Расиму Делићу на сахрану који је осуђен за ратне злочине он је херој. Када се иде на сахрану Ратку Младићу који је осуђен од истог суда он је злочинац", истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Негативан говор према читавом српском народу, тако Лагумџијно обраћање описује Исидора Граорац. Представници Бошњачког народа, требало би, између осталог да обрате пажњу шта су у њихово име чинили њихови генерали током Одбрамбено-отаџбинског рата.
"То што не постоје пресуде или то што су донесене са веома малим бројем година на које су осуђени не значи да су ти злочини, или да се нису десили. У овом случају Хашки трибунал био је на страни једних, а против других", казала је предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.
Ништа ново од Златка Лагумџије. Годинама он свијет трује са лажима о српском народу, порука је једног од старјешина ВРС. На најгрубљи начин злоупотребљава говорницу УН-а.
"То што господин Златко Лагумџија мисли о Ратку Младићу је његова ствар. Може да има било какво лично мишљење. Али, то што српски народ мисли о Ратку Младићу је нешто сасвим друго. Он и даље сије мржњу, он и даље има ту ратно-хушкачку реторику. Али, на сву срећу, тиме што он ради, он највише штети БиХ. Чини више за нестанак БиХ, него неки други за шта их оптужује", рекао је предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин.
Из Њујорка, Лагумџија се, могло би се рећи, поново обрачунао са прошлошћу. Тешко је повјеровати, па чак и рећи да ће таквим наступима било шта промијенити на боље. Јасно је само да се ни три деценије након рата, у БиХ не могу усагласити ни око прошлости, а камоли око будућности.
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