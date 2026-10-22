Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Са тржишта БиХ повучена је играчка из Кине "беби дол" јер садржи већу количину фталата од дозвољене, саопштила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Ријеч је о производу "беби дол" (BABY DOLL MKX078302) са бар-кодом 6991200783029, који представља озбиљан хемијски ризик, тако да су наређене мјере повлачења и уништавање.
Потрошачима се савјетује да престану користити овај производ и да га врате увознику.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
9 ч0
БиХ
9 ч0
БиХ
9 ч0
БиХ
19 ч0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
47
17
41
17
34
17
12
Тренутно на програму