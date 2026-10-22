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Представља ризик: Ова лутка је повучена са тржишта БиХ

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22.10.2026 16:24

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Дјевојчице се играју играчкама
Фото: Cottonbro studio/Pexels

Са тржишта БиХ повучена је играчка из Кине "беби дол" јер садржи већу количину фталата од дозвољене, саопштила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о производу "беби дол" (BABY DOLL MKX078302) са бар-кодом 6991200783029, који представља озбиљан хемијски ризик, тако да су наређене мјере повлачења и уништавање.

Повучена са тржишта дјечија играчка "беби дол"
Повучена са тржишта дјечија играчка "беби дол"
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Потрошачима се савјетује да престану користити овај производ и да га врате увознику.

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Тагови :

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

играчка

Опасност

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