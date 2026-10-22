Хаос на једном граничном прелазу: Камиони чекају осам сати

Аутор:АТВ редакција
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Камиони из Србије на граничном прелазу Батровци на излазу из земље чекају осам часова.
Теретњаци чекају шест часова на Бездану, а на прелазу Шид сат времена мање, саопштио је Ауто-мото савез Србије.
На Сремској Рачи задржавање за теретњаке на излазу из Србије износи просјечно четири сата, а на Келебији сат.
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За путничка возила нема задржавања на граничним прелазима, преноси Срна.
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