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Хаос на једном граничном прелазу: Камиони чекају осам сати

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22.10.2026 19:49

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Хаос на једном граничном прелазу: Камиони чекају осам сати
Фото: Pexels

Камиони из Србије на граничном прелазу Батровци на излазу из земље чекају осам часова.

Теретњаци чекају шест часова на Бездану, а на прелазу Шид сат времена мање, саопштио је Ауто-мото савез Србије.

На Сремској Рачи задржавање за теретњаке на излазу из Србије износи просјечно четири сата, а на Келебији сат.

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За путничка возила нема задржавања на граничним прелазима, преноси Срна.

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Тагови :

Србија

Камион

Гужва на граници

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