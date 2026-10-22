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Семберија у трци с временом: Сјетва касни, а кише и даље нема довољно

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22.10.2026 19:39

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Трактор обавља јесење пољопривредне радове на великој ораници у Семберији, док се у позадини виде привредни објекти и облачно небо.
Фото: АТВ

Почела је сјетва у највећој житници Српске, али у отежаним условима. Чакати немају времена, јер већ сада касне више од двадесет дана од оптималног рока за неке од радова.

"Далеко је то од тога, али приморани смо да идемо у огроман ризик због тога јер гледаћемо максимално да избјегнемо прољеће али да пробамо да икако не понављамо пшеницу по пшеници. Ево јутрос смо кренули сјетву уљане репице, двоумимо се да ли после ове сјетве идемо кембриџ ваљком да то поваљамо, али видјећемо опет како ће се развијати ситуација", казао је предсједник Удружења пољопривредних произвођача села Семберије Бошко Радић.

На економији ПД „Семберија“ радови су у пуном јеку. У току је сјетва ражи, јечма и уљане репице.

"Ми смо чекали неке падавине прошлог викенда, па смо урадили припрему која је задовољавајућа за сјетву и одлучили да засијемо неких 350 хектара иако је кажем рок закаснио. Што се тиче осталих усјева планирамо пшеницу на око 700 хектара и ражи на око 120 хектара и сјетву јечма на 100 хектара", рекао је директор ПД „Семберија“ Бранимир Андрић.

На пољима се добро виде посљедице суше. Мало кише добро је дошло, али Семберија вапи за обилнијим падавинама.

"Није та количина падавина довољна за неки дужи период али за саму сјетву доста олакшава припрему, доста је добра количина влаге у земљишту у смислу ницања у том контексту неће бити проблема, али да је недовољно сигурно је да је недовољно. Још треба доста, доста падавина", казао је технолог у производњи ПД „Семберија“ Никола Крстовић.

Према оптималним роковима и најзаступљенија житарица-пшеница требао ви да буде посијана. На њивама ових дана у припреми ораница-тањираче и рото-дрљаче.

"Да није пало мало кише не би ово ваљало ништа, али пошто је пала сад је таман за тањирања, за орања врло мало. Мислим да ће бити лијепих дана још...увијек је било. Ја смо то прије све сијао и кукуруз и којешта у новембру, а сада Бога ми овај рани кукуруз, суша и ето сијем видиш кад", истакао је из Амајлије Перо Дикић-

У Семберији је пало око 30 литара кише што је било довољно да накваси само површински слој земљишта које је претходно исцрпила тромјесечна суша. Пољопривредници се надају значајнијим падавинама како би оно што су посијали и никло и имало добар квалитет.

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Тагови :

Семберија

сјетва

Јесења сјетва

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