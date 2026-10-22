Раст цијена нафте изазива турбуленције и са глобалним акцијама

Аутор:АТВ редакција
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Цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора порасла је за 3,3 одсто и сада је 112,39 долара по барелу, што је износ који је посљедњи пут досегнут у раним фазама сукоба са Ираном и након што су Хути појачали нападе на Саудијску Арабију.
"Ризик од ескалације на Блиском истоку поново је у врху забринутости инвеститора", рекао је аналитичар тржишта из компаније "Расел инвестментс" Ван Лу.
У средишту распродаје акција еврозоне и даље је Француска, чија је цијена десетодишње дионице јуче порасла на више од пет одсто први пут од 2002. године да би била повећана за додатних 0,06 одсто на 5,06 одсто.
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"То је савршена олуја, имате проблем са енергетском инфлацијом а ту су и фискални и политички проблем", наводи Рохан Кана, аналитичар из британског "Барклиса", пише Срна.
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