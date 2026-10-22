Logo

Раст цијена нафте изазива турбуленције и са глобалним акцијама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 17:59

Коментари:

0
Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора порасла је за 3,3 одсто и сада је 112,39 долара по барелу, што је износ који је посљедњи пут досегнут у раним фазама сукоба са Ираном и након што су Хути појачали нападе на Саудијску Арабију.

"Ризик од ескалације на Блиском истоку поново је у врху забринутости инвеститора", рекао је аналитичар тржишта из компаније "Расел инвестментс" Ван Лу.

У средишту распродаје акција еврозоне и даље је Француска, чија је цијена десетодишње дионице јуче порасла на више од пет одсто први пут од 2002. године да би била повећана за додатних 0,06 одсто на 5,06 одсто.

Мокри коловози цеста саобраћај киша

Друштво

АМС издао упозорење возачима: Опрез!

"То је савршена олуја, имате проблем са енергетском инфлацијом а ту су и фискални и политички проблем", наводи Рохан Кана, аналитичар из британског "Барклиса", пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

Цијене

брент

Коментари (0)

Више из рубрике

Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.

Економија

Хидроелектране на Дрини произвеле више од 712 гигават-часова струје

7 ч

0
Сликовит поглед на историјске кровове у Цириху, у Швајцарској, снимљен по ведром дану.

Економија

Да ли је овај град рај за раднике? Плате су огромне, кадрова увијек треба а ова занимања су најтраженија

12 ч

0
Хидроелектране на Дрини, Вишеград

Економија

ХЕ Вишеград могла би добити додатни агрегат: Планирана студија изводљивости

23 ч

0
Коме ће припасти 61.000 биткоина?

Економија

Коме ће припасти 61.000 биткоина?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

09

УЖИВО: Битно, 22.10.2026.

21

07

Почео европски окршај у Бањалуци: Борац против финског КуПС

20

58

Конференцијска лига: Зељковић и Лахти прате утакмицу на Градском стадиону у Бањалуци

20

54

Тијело не престаје одмах да се мијења након смрти: Љекар открио шта се дешава

20

51

Дронови погодили танкер: Држављанин БиХ преживио, хрватски поморац нестао

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима