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Зашто су кинески аутомобили јефтинији: Јапанци открили тајну

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22.10.2026 18:43

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Аутомеханичар поправља ауто.
Фото: Pexels

Јапански стручњаци раставили су и детаљно анализирали кинески електрични аутомобил BYD Atto 3 како би открили због чега је његова производња толико јефтинија од производње конкурентских модела.

Наиме, кинески произвођачи аутомобила посљедњих година све озбиљније конкуришу европским и јапанским компанијама, првенствено захваљујући приступачнијим цијенама својих возила.

Да би открили у чему је тајна, јапански стручњаци детаљно су проучили електрични модел BYD Atto 3, а резултати анализе показали су да кључ није само у јефтинијој радној снази, већ у начину организације производње и смањењу трошкова.

Главна предност BYD-a лежи у чињеници да већину својих главних компоненти производи сам. То значи да компанија не зависи од дугог ланца добављача, као што је то обично случај с европским и јапанским произвођачима, пише Репортери.

Код електричних аутомобила то је кључан елемент јер је батерија најскупљи дио возила. Развојем и производњом саме батерије компанија има потпуну контролу над цијеном, квалитетом и темпом производње, преноси Дневник.хр.

У чему је тајна?

Традиционална аутомобилска индустрија деценијама послује преко широке мреже добављача - једна компанија производи електронику, друга батерије, а трећа дијелове за унутрашњост и механичке дијелове. Свака веза повећава логистичке трошкове, вријеме испоруке и профитне марже.

За разлику од ове шеме, BYD је централизовао процес у својим рукама, што му омогућава брже доношење одлука, лакше прилагођавање производних линија и смањење трошкова снабдијевања.

Шта је изненадило јапанске инжењере?

Техничко рјешење које је изненадило јапанске инжењере јесте да BYD комбинује неколико кључних система у једну погонску јединицу, чиме избјегава много засебних компоненти. Будући да су дијелови интегрисани, стварају једноставнију структуру возила.

То рјешење значи мање дијелова, знатно мање компликовану монтажу и ниже трошкове производње, што се директно одражава на приступачнију цијену за крајњег купца.

За јапанске произвођаче, историјски познате по ефикасности и поузданости, анализа служи као јасан сигнал да се правила игре на глобалном аутомобилском тржишту брзо мијењају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутомобил

Јапанци

Тајна

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