Зашто су кинески аутомобили јефтинији: Јапанци открили тајну

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јапански стручњаци раставили су и детаљно анализирали кинески електрични аутомобил BYD Atto 3 како би открили због чега је његова производња толико јефтинија од производње конкурентских модела.
Наиме, кинески произвођачи аутомобила посљедњих година све озбиљније конкуришу европским и јапанским компанијама, првенствено захваљујући приступачнијим цијенама својих возила.
Да би открили у чему је тајна, јапански стручњаци детаљно су проучили електрични модел BYD Atto 3, а резултати анализе показали су да кључ није само у јефтинијој радној снази, већ у начину организације производње и смањењу трошкова.
Главна предност BYD-a лежи у чињеници да већину својих главних компоненти производи сам. То значи да компанија не зависи од дугог ланца добављача, као што је то обично случај с европским и јапанским произвођачима, пише Репортери.
Код електричних аутомобила то је кључан елемент јер је батерија најскупљи дио возила. Развојем и производњом саме батерије компанија има потпуну контролу над цијеном, квалитетом и темпом производње, преноси Дневник.хр.
Традиционална аутомобилска индустрија деценијама послује преко широке мреже добављача - једна компанија производи електронику, друга батерије, а трећа дијелове за унутрашњост и механичке дијелове. Свака веза повећава логистичке трошкове, вријеме испоруке и профитне марже.
За разлику од ове шеме, BYD је централизовао процес у својим рукама, што му омогућава брже доношење одлука, лакше прилагођавање производних линија и смањење трошкова снабдијевања.
Техничко рјешење које је изненадило јапанске инжењере јесте да BYD комбинује неколико кључних система у једну погонску јединицу, чиме избјегава много засебних компоненти. Будући да су дијелови интегрисани, стварају једноставнију структуру возила.
То рјешење значи мање дијелова, знатно мање компликовану монтажу и ниже трошкове производње, што се директно одражава на приступачнију цијену за крајњег купца.
За јапанске произвођаче, историјски познате по ефикасности и поузданости, анализа служи као јасан сигнал да се правила игре на глобалном аутомобилском тржишту брзо мијењају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
4 д0
Ауто-мото
5 д0
Најновије
Најчитаније
21
09
21
07
20
58
20
54
20
51
Тренутно на програму