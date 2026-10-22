Аутор:Маријана Ивељић
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Неће се десити мени. Претпоставка је којом се води већина компанија када је ријеч о непредвиђеним догађајима.
Међутим, страдање радника, уништена имовина, оштећени пословни простори, прекид рада и изгубљена зарада. Само су дио рачуна који остају иза непредвиђених догађаја компаније. Тада је на потезу осигуравајућа кућа, али само уколико сте осигурани. Уколико нисте, штете по компанију могу да буду огромне. А то је код нас врло чест случај.
"Има ли смо неколико случајева у задње вријеме били смо свједоци заиста да су се десили нежељени догађаји гдје је добрим дијелом страдала имовина производни процес, залихе репроматеријала и сировина а нису били осигурани ни као предузеће у производном циклусу а поготово роба. Десили су се нежељени случајеви гдје смо ми као Привредна Комора изашли на терен, покушали да помогнемо са ресорним министарства и то је нешто гдје су се могли умањити ефекти", рекао је из подручне Привредне коморе Бањалука Александар Љубоја.
На свјетском тржишту, осигурање је одавно дио пословне стратегије. Ризике планирају унапријед, не чекају непредвиђен догађај који може изазвати милионске губитке.
"Што се тиче производње обезбијеђени смо, тј. осигурани смо. Пошто је наша фирма једина у граду, имамо много радника, они и имовина су осигурани. Што се тиче дистрибуције и експорта производа ван компаније, тај дио осигурања не зависи у великој мјери од нас", рекао је предсједник Управног одбора руске компаније Тизол Дергачов Фјодор Љвович.
Обим заштите, не завршава се на основном осигурању имовине. Уговором се могу обухватити и додатни ризици па чак и вандализам. Све зависи од врсте полисе и препознавању ризика.
"Када осигураник дође у наше просторије треба да има јасну слику или да га наш продавац посавјетује шта је њему потребно како би адекватно заштитио своју имовину. Покрива се и вандализам у случајевима када је то уговорено на полиси. Значи, морамо добро пазити које ризике уговарамо да би они били адекватно покривени да се не би десио штетни догађај који није том полисом покривен", казао је предсједник Удружења осигуравајућих друштава Републике Српске Бојан Поповић.
Новац није проблем. Осигуравајуће куће су, најчешће и реосигуране. Сва друштва за осигурање са сједиштем у Републици Српској испуњавају захтјеве адекватности капитала за све врсте осигурања па и изнимке гдје је у питању вандализам.
"Будући да се ради о добровољној врсти осигурања и производу који самостално формирају друштва за осигурање, осигураници требају пажљиво прочитати услове осигурања којима је дефинисан обим осигуравајућег покрића, то јест прецизно је наведено да ли је, и под којим условима, ризик манифестација и демонстрација укључен у осигуравајуће покриће, као и да ли се евентуално захтијева посебно уговарање и плаћање додатне премије за овај ризик", рекли су из Агенције за осигурање Републике Српске.
Осигурање се не процјењује по цијени коју плаћамо већ по заштити коју добијамо. Кад штета стигне,онда не пије воде оно са почетка приче "неће се десити мени". Зато је приоритет добра одлука и процјена ризика.
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