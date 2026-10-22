Додик: Недопустиво уништавање и претварање обрадивог земљишта у соларне електране

Аутор:АТВ редакција
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Плодно и обрадиво земљиште је један од најважнијих ресурса Републике Српске и недопустиво је да локалне заједнице овлаштења и права која су добиле користе да се такво земљиште уништава и издаје за изградњу соларних електрана, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Ради се о злоупотреби која одмах мора бити заустављена", истиче Додик.
Очекује да Влада хитно реагује и донесе законске и подзаконске акте како би ова област била детаљно регулисана.
"Такође очекујем да буду преиспитане све раније донесене одлуке и да у свим случајевима гдjе буде утврђено незаконито поступање буде покренут поступак и да одговорни буду санкционисани. Плодно земљиште мора да буде враћено у стање како би могло да се користи за пољопривреду, а запуштене и неплодне парцеле могу се издавати за изградњу соларних електрана", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Плодно и обрадиво земљиште је један од најважнијих ресурса Републике Српске и недопустиво је да локалне заједнице овлаштења и права која су добиле користе да се такво земљиште уништава и издаје за изградњу соларних електрана.
Ради се о злоупотреби која одмах мора бити заустављена.
Очекујем да Влада хитно реагује и донесе законске и подзаконске акте како би ова област била детаљно регулисана.
Такође очекујем да буду преиспитане све раније донесене одлуке и да у свим случајевима гдjе буде утврђено незаконито поступање буде покренут поступак и да одговорни буду санкционисани.
Плодно земљиште мора да буде враћено у стање како би могло да се користи за пољопривреду, а запуштене и неплодне парцеле могу се издавати за изградњу соларних електрана.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 22, 2026
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