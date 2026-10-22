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Трамп: Иран чини све да изазове раст цијена горива

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22.10.2026 18:28

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Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Иран чини све како би изазвао повећање цијена горива пред изборе за Конгрес у Америци, изјавио је данас амерички предсједник Доналд Трамп.

Морнарица иранске Револуционарне гарде саопштила је нешто раније да је укупно седам бродова погођено у водама Персијског залива и близу Ормуског мореуза током "нелегалног" превоза нафте.

"Измишљају лажне поготке, мине и све остало", навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи Истина.

Револуционарна гарда Ирана наводи да су четири брода погођена истовремено и да су се запалила у сјеверном дијелу Персијског залива након што су их иранске снаге јуче пратиле.

Још три брода наишла су на мине западно од Ормуског мореуза, додаје се у саопштењу и упозорава војска САД да би континуиране провокације могле да доведу до ширег одговора против њених регионалних база, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Иран вијести

гориво

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