Аутор:АТВ редакција
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Криста Пајк (50), која је крајем септембра преживјела покушај извршења смртне казне смртоносном инјекцијом у америчкој савезној држави Тенеси, напредује у опоравку.
Према ријечима њеног адвоката, сада може да хода и изговара цјеловите реченице.
Ипак, дугорочне посљедице неуспјелог погубљења још нису познате, а љекари настављају да прате њено когнитивно и психолошко стање.
Пајкова је 30. септембра примила двије дозе пентобарбитала, док су званичници Тенесија покушавали да изврше смртну казну због убиства њене школске другарице Колин Слемер 1995. године. Међутим, упркос примјењеним дозама смртоносног средства, она је наставила да дише.
Након неуспјелог покушаја погубљења хитно је превезена у локалну болницу, гдје је била без свијести и прикључена на респиратор. Задобила је и тешке повреде, укључујући опекотине на рукама.
Криста је у међувремену отпуштена из болнице и враћена у женски затвор у којем је провела претходних 30 година. Према ријечима њеног адвоката, њено физичко стање знатно је боље него непосредно након неуспјелог погубљења.
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Она сада може самосталније да хода, рекао је њен адвокат за портал ТМЗ. Побољшао се и њен говор, па је у стању да јасније комуницира и формира цјеловите реченице.
Ипак, још није познато у којој мјери ће неуспјело погубљење дугорочно утицати на њено здравље. Љекари настављају да процјењују њено когнитивно и психолошко стање, а адвокат је упозорио да би могао проћи још најмање мјесец дана прије него што посљедице буду јасније.
Криста Пајк имала је само 18 година када су она и њен тадашњи дечко Тадарил Шип претукли и убили деветнаестогодишњу Колин Слемер у кампу за обуку за посао.
Према наводима тужилаштва, Пајкова је сумњала да Слемерова покушава да јој преотме дечка, због чега ју је намамила у шумовито подручје. Тамо ју је, како је наведено током судског поступка, посјекла резачем за картон, а затим претукла великим комадом асфалта.
Шип је потом урезао пентаграм на тијелу жртве. У вријеме злочина имао је 17 година, а осуђен је на доживотну казну затвора, уз могућност условног отпуста. Пајкова је била једина особа осуђена на смрт због овог убиства.
Најмање седам покушаја постављања игле током погубљења
Према ранијим наводима њених адвоката из судских докумената, медицинско особље је током покушаја погубљења користило најмање седам игала док је покушавало да успостави интравенски приступ и примјени двије дозе пентобарбитала у ноћи 30. септембра.
Адвокати су описали проблеме који су се појавили током поступка. Навели су да је и сама Пајкова у једном тренутку покушала да помогне медицинском тиму тако што је показивала мјеста на којима би могли да покушају да поставе иглу.
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„У једном тренутку, госпођа Пајк је сама понудила смјернице о томе гдје би тим за интравенску инфузију могао да покуша да успостави приступ; једна игла је била савијена под углом од 90 степени када је извађена“, навели су њени адвокати у судским документима.
Према њиховим тврдњама, након што су јој убризгане двије серије шприцева са смртоносним средством, Пајкова је током поступка плакала, јецала и гласно дисала.
У једном тренутку наводно је рекла: „Осећам се као да ће ми рука пући“, док је у другом питала: „Да ли се ово овако дешава?“
Када је након неуспјелог погубљења превезена у болницу, обје руке биле су јој отечене, са опекотинама и пликовима. Њени адвокати тврдили су да су повреде настале усљед дјеловања лијека који је примијењен током поступка, упоређујући његово дејство са избељивачем или средством „Драно“, које се користи за одчепљивање одводних цијеви.
Упркос напретку у опоравку, дугорочне здравствене посљедице неуспјелог погубљења остају неизвјесне. Очекује се да ће наредне седмице донијети јаснију слику о њеном здравственом стању, преноси Телеграф.рс.
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