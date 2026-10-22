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Песков открио гдје би могли бити преговори САД, Русије и Украјине

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22.10.2026 15:38

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да је Абу Даби у фокусу дискусије у вези са могућим мјестом одржавања трилатералних разговора САД, Русије и Украјине.

"За сада говоримо о Абу Дабију", кратко је одговорио Песков на новинарско питање о могућем мјесту одржавања преговора.

Помоћник руског предсједника Владимира Путина Јуриј Ушаков је, такође, напоменуо да је Абу Даби вјероватна локација, откривајући да би разговори могли да буду одржани почетком новембра.

Песков је, међутим, позвао новинаре да не журе са питањима о припреми Русије за преговоре, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Украјина

преговори

Сједињене Америчке Државе

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