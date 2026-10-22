Аутор:АТВ редакција
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Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да је Абу Даби у фокусу дискусије у вези са могућим мјестом одржавања трилатералних разговора САД, Русије и Украјине.
"За сада говоримо о Абу Дабију", кратко је одговорио Песков на новинарско питање о могућем мјесту одржавања преговора.
Помоћник руског предсједника Владимира Путина Јуриј Ушаков је, такође, напоменуо да је Абу Даби вјероватна локација, откривајући да би разговори могли да буду одржани почетком новембра.
Песков је, међутим, позвао новинаре да не журе са питањима о припреми Русије за преговоре, преноси Срна.
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