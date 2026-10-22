Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пензионисани декоратер из британског града Вокинга постао је милионер након што је продао колекцију карата франшизе "Покемон" на аукцији за 1,56 милиона фунти.
Он је рекао да није имао појма да карте имају икакву вриједност док није прочитао у локалним новинама да је једна карта достигла цијену од преко 6.000 фунти.
Његова колекција, која је била на тавану 15 година, продата је на аукцији у Сарију, наводи BBC, преноси Срна.
Аукцијска кућа "Јубенк" у Сарију саопштила је да је то највреднија аукција колекционарских карата икада одржана у Великој Британији и сугерисала да би то могао бити европски рекорд.
"Знам да људи увијек говоре о благу на тавану, али у мом случају то је буквално истина", рекао је неименовани продавац.
Свијет
Криста Пајк преживјела погубљење, сада хода и говори: Љекари страхују од једног
Он је навео да је, када је његов син био мали, крајем деведесетих година 20. вијека, почео да добија карте и размјењује их у школи.
"Покемон" је јапанска франшиза најпознатија по својим картама, видео-играма и анимираним телевизијским серијама.
Свијет
Процуриле опасне хемикалије: 60 људи добило медицинску помоћ
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
2 д0
Занимљивости
2 д0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
47
17
41
17
34
17
12
Тренутно на програму