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Пензионер чувао Покемон карте на тавану 15 година: Постао милионер

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22.10.2026 17:12

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Покемон карте за размјену приказане су у Сајчуату, у Масачусетсу, 8. септембра 1999. године.
Фото: AP Photo/Charles Krupa, file / Tanjug

Пензионисани декоратер из британског града Вокинга постао је милионер након што је продао колекцију карата франшизе "Покемон" на аукцији за 1,56 милиона фунти.

Он је рекао да није имао појма да карте имају икакву вриједност док није прочитао у локалним новинама да је једна карта достигла цијену од преко 6.000 фунти.

Његова колекција, која је била на тавану 15 година, продата је на аукцији у Сарију, наводи BBC, преноси Срна.

Аукцијска кућа "Јубенк" у Сарију саопштила је да је то највреднија аукција колекционарских карата икада одржана у Великој Британији и сугерисала да би то могао бити европски рекорд.

"Знам да људи увијек говоре о благу на тавану, али у мом случају то је буквално истина", рекао је неименовани продавац.

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Он је навео да је, када је његов син био мали, крајем деведесетих година 20. вијека, почео да добија карте и размјењује их у школи.

"Покемон" је јапанска франшиза најпознатија по својим картама, видео-играма и анимираним телевизијским серијама.

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Тагови :

Покемон картице

Милиони

Велика Британија

Богатство

Пензионер

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