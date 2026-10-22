Без посла остаје 150 радника: Компанија која је купила Ледо затвара фабрику

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Компанија Nomad Foods, која је 2021. године купила Ледо, објавила је одлуку о затварању фабрике Ирида у Дарувару. Према тренутном плану, производња би требало да престане до краја ове године, а затварање ће обухватити свих 150 запослених у фабрици.
Nomad Foods, једна од водећих европских компанија у сектору замрзнуте хране, одлуку је донио након детаљне анализе пословања Ириде. Из компаније поручују да су покушали пронаћи дугорочно одрживо рјешење за наставак рада фабрике, али у томе нису успјели.
Компанија је 2021. године од Фортенова групе за око 615 милиона евра преузео пословање са замрзнутом храном, укључујући Ледо плус у Хрватској, Ледо Читлук у Босни и Херцеговини и Фриком у Србији.
Фабрика Ирида у Дарувару специјализована је за завршну обраду и паковање појединих замрзнутих производа од рибе и плодова мора за брендове Номад Foodsa. Према подацима компаније, тај погон обрађује мање од пет одсто укупне производње рибљих производа унутар групе.
Упркос затварању фабрике у Дарувару, из Номад Foodsa тврде да ће ти производи и даље бити доступни потрошачима у Хрватској и региону. Снабдијевање планирају обезбиједити путем постојеће производне и дистрибутивне мреже у Европи.
Едуардо Бахијега, главни директор ланца снабдијевања Номад Foodsa, коментарисао је одлуку о затварању погона.
"Уложили смо значајан труд како бисмо пронашли одрживо дугорочно рјешење за Ириду, али нисмо успјели. Свјесни смо да је ово тешка вијест. Наш приоритет током наредних седмица биће да водимо отворен и конструктиван дијалог са запосленима и њиховим представницима, те да истовремено обезбиједимо континуитет снабдијевања за наше купце и потрошаче. Данашња објава не мијења дугорочну посвећеност компаније Nomad Foods хрватском тржишту и ширем јадранском региону", изјавио је Бахијега, преноси Индекс.
Из компаније наводе да је одлука о затварању Ириде дио дугорочног програма повећања продуктивности који је Nomad Foods најавио 2025. године.
Циљ програма је оптимизација пословања, боље кориштење постојећег европског ланца снабдијевања, повећање оперативне ефикасности и јачање дугорочне конкурентности компаније.
Међутим, за Дарувар затварање фабрике значи губитак 150 радних мјеста. Иако компанија најављује разговоре са запосленима и њиховим представницима, засад нису објављени детаљи о отпремнинама, могућностима премјештаја радника у друге погоне или другим мјерама за запослене који ће остати без посла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
19 ч0
Регион
20 ч0
Регион
21 ч0
Регион
21 ч4
Најновије
Најчитаније
17
55
17
47
17
41
17
34
17
12
Тренутно на програму