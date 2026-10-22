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Тајне ”Скај” апликације Шакићева одбрана открива вјештачењем

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22.10.2026 18:00

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Тајне ”Скај” апликације Шакићева одбрана открива вјештачењем

На захтјев одбране Синише Шакића, оптуженог за тешко убиство Славише Ћулума, Окружни суд у Бањалуци издаће наредбу за вјештачење свих техничких аспекта функционисања криптоване ”Скај” апликације.

Вјештачење ће бити повјерено магистру техничких наука Радету Драговићу из Београда.

”Ради се о признатом и искусном вјештаку, стручњаку информатичко – телекомуникацијске струке, који је објавио више од 40 научних радова. Познат је и по томе што је вршио обуку судија Суда БиХ када је у питању функционисање криптованих апликација”, рекао је Шакићев бранилац, адвокат Жељко Шурлан.

Шта ће вјештак утврђивати?

Задатак вјештака биће да појасни начин рада ”Скај” апликације. Затим како су подаци, односно размјењене поруке, са сервера доспјели у ”Excel” табеле у којима су презентоване у судници, појашњење појмова из табела, те како изгледају и шта у техничком асепкту садрже поруке које нису у табелама.

Синиша Шакић суђење

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”Вјештак ће појаснити да ли су поруке шифроване и како. Објасниће четири кључа кодирања које користи ”Скај” апликација (password key, secret key, master key i private key), те да ли се до података долазило кроз невидљиве ”пуш” нотификације које су слате на телефон корисника. Да ли су поруке, које су нам достављене у табелама, оригиналне”, рекао је, између осталог, Шурлан.

Иако се тужилаштво противило вјештачењу, сматрајући га непотребним, предсједник судског вијећа Бранимир Јукић наглсасио је да вјештачење неће ускратити да не би повриједио право на одбрану.

Одбрана тражи акте француских судова

Такође, одбрана захтјева да им се достави више аката француских судова, попут наредби о пресретању порука. Тражи и достављање комплетне ”Скај” комуникације за одређене пинове (кориснике) јер, према тврдњи одбране, на дисковима које је тужилаштво презентовало недостаје више од 100.000 порука.

Синиша Шакић суђење

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”У техничким подацима за један пин видимо да постоји 27.000 порука, а ми на диску имамо свега 88 порука. Захтјевамо да нам се то достави како би се могла извршити анализа свих порука да би се утврдило ко је и из којих разлога користио апликацију. Из тражених докумената видјеће се како су поруке шифроване и које су радње предузимане да би се дошло до порука”, рекао је Шурлан.

”Немојте да нам се смију”

Републички јавни тужилац Сњежана Петковић противила се захтјеву одбране за достављање аката француских судова.

Синиша Шакић

Хроника

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”То што одбрана тражи је недопустиво! Не знам да ли колега зна како функционише међународна правна помоћ? Уколико нека држава удовољи замолници, онда доставља акте које сматра потребним и претпоставља се да је поступала по законима те државе. Постоји начело повјерења међу државама у вјеродостојност доказа. Држава молитељица нема право да тражи појашњења. Немојте да нам се смију”, рекла је, између осталог, Петковић.

Нагласила је да је Уставни суд БиХ већ одлучивао по таквим захтјевима, те да се наредбе страних судова не могу цијенити у смислу законитости, већ само у смислу прихваљивости у БиХ.

”Одбрана погрешно изједначава ”Скај” са пресретањем порука посебним истражним радњама”, рекла је Петковић.

Sakic

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О овом захтјеву одбране суд ће се накнадно изјаснити.

Шакић хапшен као свједок

Међу доказе одбране Шурлан је уврстио записник Граничне полиције БиХ о хапшењу оптуженог Шакића 25. маја, као и документацију која се односи на његову предају и пуштање из МУП-у Републике Српске чиме, како је рекао, доказује да је оптужени тада ухапшен и испитан у својству свједока. Затим документацију о хапшењу од 28. јула 2020. године чиме ће, како каже, побијати да је оптужени био корисник ”Скај” апликације односно три пина која му се приписују.

Скај поруке

Хроника

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Тужилац Петковић овим доказима се није противила наводећи да су они неспорни и да јој није јасно шта одбрана тиме доказује.

”Полиција хапси све који имају везе дјелом”

”У први мах Шакић јесте био ухапшен и испитан као свједок. Свима је познато да полиција, када се десе тешка кривична дјела, слободе лишава сва лица за која се сматра да се могу довести у везу са конкретним случајем. Тада за Шакића нисмо имали основ сумње. Тек када смо добили налаз ДНК вјештачења издала сам наредбу за његово хапшење. Лично сам га испитала у својству осумњиченог и предложила притвор”, појаснила је Петковић.

Суђење се наставља 25. новембра.

Синиша Шакић суђење

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Тагови :

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Окружни суд Бањалука

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