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Кулминирало незадовољство: Дио чланова Предсједништва СДС-а напустио сједницу

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22.10.2026 20:27

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Кулминирало незадовољство: Дио чланова Предсједништва СДС-а напустио сједницу
Фото: АТВ

Дио чланова Предсједништва Српске демократске странке напустили су данашњу сједницу незадовољни потезима предсједника странка Бранка Блануше, пише РТРС.

Како незванично сазнаје РТРС, четири члана Предсједништва су напустили сједницу након што је Блануша покушао да добије подршку за одлуку о именовању повјереника за Бијељину.

Незадовољни чланови су се побунили против такве намјере, те затражили да повуче одлуку о искључењу из странке градоначелника Бијељине Љубише Петровића.

Незадовољни чланови су оптужили Бланушу да од најјачег одбора жели да направи оно што се СДС-у десило у Приједору, те да странку своди на свега пар одбора у Републици.

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Више предсједника општинских одбора странке најавили је да ће поднијети оставку у знак солидарности са Љубишом Петровићем.

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Подијели:

Тагови :

СДС

Бранко Блануша

опозиција

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