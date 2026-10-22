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"Глас Српске све се гласније чује на свим адресама"

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22.10.2026 19:19

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Заставе Републике Српске вијоре се на јарболима испред објекта, док млазеви воде прелазе преко њих и околног дрвећа током заливања зелених површина.
Фото: АТВ

Интервенција Кристијана Шмита у Изборни закон БиХ, нарочито дио који се односи на пилот – пројекат увођења изборних технологија, обустава исплате буџетских средстава СНСД-у и Уједињеној Српској, репресивне мјере ЦИК-а према политичким партијама, јер су као преурањену кампању оцјењивали нешто што је свуда прихватљиво као уобичајена политичка комуникација – Ово су три теме о којима је у сједишту ОЕБС-а говорио Драган Дакић, савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске.

"Одлуке које је направио господин Кристијан Шмит, иако су можда оправдане, нису дио демократског процеса и не могу, као такве, да црпе свој демократски легитимитет. Одлуке којима су укинули финансирање СНСД-у и Уједињеној Српској морају да се ставе ван снаге, јер оне битно утичу на демократски капацитет БиХ, односно политичких партија да равноправно учествују у политичкој борби", казао је савјетник за правна питања предсједника Народне скупштине Републике Српске Драган Дакић.

Указао је и на то да је ЦИК високе новчане казне изрицао према свима који су покушавали да, на било који начин, укажу на неправилности у вези са новим изборним технологијама.

"То је нешто што су и страни посматрачи примјетили да ЦИК није користио јасну методологију када је изрицао казне за ширење дезинформација. Такође, поменут је и Суд БиХ, који је често подржавао такве одлуке ЦИК-а", додао је Дакић.

Веома је важно то што се став Републике Српске чуо директно од њених представника, а не путем посредника. И, ово није први пут. Званичници Српске на томе раде већ дуже вријеме, а и резултати су све видљивији.

"Истовремено, када је он у Бечу износио свој извјештај, што му је омогућено као савјетнику предсједника Скупштине, што је велико признање, да истовремено се у Вашингтону и Њујорку налази делегација Народне скупштине, тако да се глас Републике Српске чује свуда . Имамо свуда отворене канале за комуникацију и Република Српска више није изолована", истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Мисија ОЕБС-а је се залаже за поштовање људских права и слобода, па им сигурно није било угодно слушати како се у једној демократској земљи, а ваљда је то БиХ, законе намећу, умјесто да се усвајају у Парламенту. Раније су, у одговору Народној скупштини Српске рекли да нису надлежни за питања која се односе на одлуке ОХР-а, али то свакако не значи да су онемогућени да процијене да и су и у којој мјери неке одлуке штетне по демократско друштво.

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Тагови :

Република Српска

Кристијан Шмит

ЦИК БиХ

ОЕБС

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