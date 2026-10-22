Аутор:АТВ редакција
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Док се у јавности говори о модернизацији јавног превоза, новим стајалиштима и напредним апликацијама, мјештани бањалучког насеља Лазарево суочавају се са проблемом који им свакодневно отежава живот.
Аутобуско стајалиште поново је измјештено, и то по трећи пут, а нова локација удаљена је чак километар од претходне.
Како се види на фотографијама које су нам послали читаоци, путници су принуђени да до аутобуса долазе неуређеним тереном, уз бројне потешкоће и без адекватних услова за пјешачење.
Почетком септембра ове године, уочи локалних избора, из Градске управе Бањалука најављено је да би проблем ускоро требало да буде ријешен. Тада је речено да су потребне сагласности прибављене и да се убрзано припрема техничка документација за изградњу трајног и безбједног стајалишта код Основне школе „Иван Горан Ковачић“.
Међутим, мјештани тврде да се од тада ништа није промијенило. Од најављеног стајалишта, како наводе, нема конкретних резултата, а на њихове апеле више нема одговора надлежних.
Посебно су забринути због услова у којима до аутобуса морају да долазе старији грађани, хронични болесници који путују према Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, као и основци који свакодневно иду у школу.
„Стајалиште је потпуно неприступачно. Старији људи, хронични болесници који иду према Заводу ‘Др Мирослав Зотовић’, те основци који свакодневно путују у школу принуђени су да пјешаче километар, често по мраку и неуређеном терену. Тротоари уопште нису уређени. Принуђени смо да чекамо аутобус и ходамо кроз огромне локве воде и блато“, наводе мјештани Лазарева, који су редакцији доставили и фотографије стања на терену.
Мјештани поручују да очекују конкретне потезе надлежних и рјешавање проблема који, како истичу, директно утиче на безбједност путника и свакодневно функционисање насеља.
Уколико ускоро не буде помака и радова на изградњи најављеног стајалишта код школе, најављују могућност нових протеста. Истичу да је садашња ситуација за њих постала неодржива и траже да Градска управа објасни због чега најављено рјешење још није реализовано.
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