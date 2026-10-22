Возачи, обратите пажњу: У недјељу обустава саобраћаја у Бањалуци

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Због одржавања манифестације „6. Бањалука маратон“, у недјељу измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица, саопштио је Град.
Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава да ће у недјељу, 25.10.2026. године, бити обустављен саобраћај у Бањој Луци, због одржавања манифестације „6. Бањалука маратон“, у организацији Тркачко рекреативног клуба Бањалука и то
у времену од 07.00 до 14.30 часова у сљедећим улицама:
Улицом Теодора Колоктрониса, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице Ђуре Даничића (кроз кружну раскрсницу),
Улици краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Алеје Светог Саве,
у времену од 08.00 до 09.30 часова у сљедећим улицама:
Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра I Карађорђевића до Гундулићеве улице, Гундулићева улица,
Гавре Вучковића, Мајке Југовића, Крфска, Гаврила Принципа, на дијелу од Улице Стевана Булајића (Крфска) до Улице браће Југовића и Браће Југовића, на дијелу од Улице Гаврила Принципа до Улице војводе Пере Креце.
у времену од 08.00 до 13.30 часова у сљедећим улицама:
Војводе Пере Креце, Улица браће Југовића, на дијелу од угла Улице војводе Креце до Улице од Змијања Рајка,
Од Змијања Рајка, Крагујевачких и краљевачких жртава, Симе и Илије Партала и Јагарска улица, на дијелу од Улице Симе и Илије Партала до предузећа „Дрвопродекс“
У времену од 08.00 до 10.30 часова у сљедећим улицама:
Улици Јагаре, на дијелу од „Дрвопродекс“-а до Цркве Покрова Пресвете Богородице у Карановцу.
у времену од 07.30 до 14.30 часова у сљедећим улицама:
Гаврила Принципа, од Улице Милоша Обилића до Улице Бранка Мораче, Бранка Мораче, Скендера Куленовића, на дијелу од Улице Бранка Мораче до Улице Душка Кошчице и Краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Улице Душка Кошчице до Булевара цара Душана,
За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а Републике Српске.
Такође, за вријеме трајања обуставе саобраћаја, дана 25.10.2026. године, у времену од 07.00 до 14.30 часова на линијама јавног градског и приградског превоза биће извршено преусмјеравање аутобуса на сљедећи начин:
линије 1 и 6 се преусмјеравају из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;
линије 3 и 3б се преусмјеравају са Булевара војводе Степе Степановића лијево на Булевар Десанке Максимовић до кружног тока и назад;
линије 8 , 9 и приградске линије према југу (Бочац, Кола) се преусмјеравају из Улице Триве Амелице, Западним транзитом према југу;
линија 9б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића право Источним транзитом до кружног тока и назад;
линије 10, 12, 13, 13а , 13 б, 13ц, 39 и 39А се преусмјеравају из смјера сјевера из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом;
на линији 7, 13П и 19 аутобуси се из смјера сјевера преусмјеравају у Улицу Крајишких бригада до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом;
линија број 14 се преусмјерава тако да аутобуси саобраћају улицама Српских устаника, Југ Богдана, Булевар Десанке Максимовића, Булевар Петра Бојoвића, Булевар српске војске, Триве Амелице , Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;
линија 14б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића, право Источним транзитом ка Аутобуској станици;
линија 17 неће саобраћати;
на линији 17А аутобусе са Ребровачког моста преусмјерити Источним транзитом, Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;
аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера сјевера, саобраћају само до паркинга „Малта;
аутобуси на линијама републичког превоза из смјера Челинца се преусмјеравају Булеваром српске војске и даље постојећом трасом;
аутобуси на линијама републичког превоза преусмјеравају се на Западни и Источни транзит;
За вријеме трајања обуставе саобраћаја у времену од 07.00 до 14.30 часова дана 25.10.2026. године на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра I Карађорђевића, изврши преусмјеравање аутобуса на Западни и Источни транзит.
Бања Лука
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