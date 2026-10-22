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Возачи, обратите пажњу: У недјељу обустава саобраћаја у Бањалуци

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22.10.2026 10:50

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Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Фото: АТВ

Због одржавања манифестације „6. Бањалука маратон“, у недјељу измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица, саопштио је Град.

Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава да ће у недјељу, 25.10.2026. године, бити обустављен саобраћај у Бањој Луци, због одржавања манифестације „6. Бањалука маратон“, у организацији Тркачко рекреативног клуба Бањалука и то

у времену од 07.00 до 14.30 часова у сљедећим улицама:

Улицом Теодора Колоктрониса, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице Ђуре Даничића (кроз кружну раскрсницу),

Улици краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Алеје Светог Саве,

у времену од 08.00 до 09.30 часова у сљедећим улицама:

Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра I Карађорђевића до Гундулићеве улице, Гундулићева улица,

Гавре Вучковића, Мајке Југовића, Крфска, Гаврила Принципа, на дијелу од Улице Стевана Булајића (Крфска) до Улице браће Југовића и Браће Југовића, на дијелу од Улице Гаврила Принципа до Улице војводе Пере Креце.

у времену од 08.00 до 13.30 часова у сљедећим улицама:

Војводе Пере Креце, Улица браће Југовића, на дијелу од угла Улице војводе Креце до Улице од Змијања Рајка,

Од Змијања Рајка, Крагујевачких и краљевачких жртава, Симе и Илије Партала и Јагарска улица, на дијелу од Улице Симе и Илије Партала до предузећа „Дрвопродекс“

У времену од 08.00 до 10.30 часова у сљедећим улицама:

Улици Јагаре, на дијелу од „Дрвопродекс“-а до Цркве Покрова Пресвете Богородице у Карановцу.

у времену од 07.30 до 14.30 часова у сљедећим улицама:

Гаврила Принципа, од Улице Милоша Обилића до Улице Бранка Мораче, Бранка Мораче, Скендера Куленовића, на дијелу од Улице Бранка Мораче до Улице Душка Кошчице и Краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Улице Душка Кошчице до Булевара цара Душана,

За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а Републике Српске.

Такође, за вријеме трајања обуставе саобраћаја, дана 25.10.2026. године, у времену од 07.00 до 14.30 часова на линијама јавног градског и приградског превоза биће извршено преусмјеравање аутобуса на сљедећи начин:

линије 1 и 6 се преусмјеравају из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;

линије 3 и 3б се преусмјеравају са Булевара војводе Степе Степановића лијево на Булевар Десанке Максимовић до кружног тока и назад;

линије 8 , 9 и приградске линије према југу (Бочац, Кола) се преусмјеравају из Улице Триве Амелице, Западним транзитом према југу;

линија 9б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића право Источним транзитом до кружног тока и назад;

линије 10, 12, 13, 13а , 13 б, 13ц, 39 и 39А се преусмјеравају из смјера сјевера из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом;

на линији 7, 13П и 19 аутобуси се из смјера сјевера преусмјеравају у Улицу Крајишких бригада до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом;

линија број 14 се преусмјерава тако да аутобуси саобраћају улицама Српских устаника, Југ Богдана, Булевар Десанке Максимовића, Булевар Петра Бојoвића, Булевар српске војске, Триве Амелице , Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;

линија 14б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића, право Источним транзитом ка Аутобуској станици;

линија 17 неће саобраћати;

на линији 17А аутобусе са Ребровачког моста преусмјерити Источним транзитом, Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом;

аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера сјевера, саобраћају само до паркинга „Малта;

аутобуси на линијама републичког превоза из смјера Челинца се преусмјеравају Булеваром српске војске и даље постојећом трасом;

аутобуси на линијама републичког превоза преусмјеравају се на Западни и Источни транзит;

За вријеме трајања обуставе саобраћаја у времену од 07.00 до 14.30 часова дана 25.10.2026. године на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра I Карађорђевића, изврши преусмјеравање аутобуса на Западни и Источни транзит.

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Тагови :

Бања Лука

саобраћај

измјена режима саобраћаја

манифестација

Возачи

саопштење

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