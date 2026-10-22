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Загађен ваздух у Бањалуци: Ове групе грађана треба да избјегавају боравак напољу

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22.10.2026 08:13

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Квалитет зрака у Бањалуци
Фото: Zrak.ekoakcija

Повећано загађење ваздуха у Бањалуци овог јутра могло би негативно утицати на здравље грађана, посебно особа које имају проблема са срцем и дисајним органима.

Код особа које болују од астме и других болести дисајних органа, као и код срчаних болесника, могуће је погоршање симптома и интензитета болести, док би и остали грађани могли почети осјећати негативне посљедице загађења, како наводе из Зрак.екоакција

Посебан опрез препоручује се плућним и срчаним болесницима, трудницама, дјеци и старијим особама, којима се савјетује да смање физичке активности на отвореном.

Грађанима се савјетује да прате стање квалитета ваздуха и прилагоде своје активности тренутним условима, посебно уколико примијете отежано дисање, кашаљ или друге тегобе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Квалитет ваздуха

загађен ваздух

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