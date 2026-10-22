Загађен ваздух у Бањалуци: Ове групе грађана треба да избјегавају боравак напољу

Аутор:АТВ редакција
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Повећано загађење ваздуха у Бањалуци овог јутра могло би негативно утицати на здравље грађана, посебно особа које имају проблема са срцем и дисајним органима.
Код особа које болују од астме и других болести дисајних органа, као и код срчаних болесника, могуће је погоршање симптома и интензитета болести, док би и остали грађани могли почети осјећати негативне посљедице загађења, како наводе из Зрак.екоакција
Посебан опрез препоручује се плућним и срчаним болесницима, трудницама, дјеци и старијим особама, којима се савјетује да смање физичке активности на отвореном.
Грађанима се савјетује да прате стање квалитета ваздуха и прилагоде своје активности тренутним условима, посебно уколико примијете отежано дисање, кашаљ или друге тегобе.
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