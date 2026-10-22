Аутор:АТВ редакција
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Православни вјерници 23. октобра обиљежавају дан Светог мученика Евлампија и његове сестре, Свете мученице Евламипије, који су према хришћанском предању страдали због своје вјере у Христа.
Њихова прича вијековима се преноси као свједочанство о храбрости, непоколебљивој вјери и љубави која не познаје границе, а посебно мјесто у њој заузима веза између брата и сестре, који су и у тренуцима највећег страдања остали заједно.
Судбина ових светитеља везује се за Никомидију, град у којем су у вријеме цара Максимијана хришћани били изложени прогонима. У таквим околностима, када је исповиједање хришћанске вјере могло да значи губитак слободе, мучење, па чак и смрт, Евлампије је показао да постоје увјерења од којих човјек не одустаје ни када се суочи са највећом опасношћу.
Његова прича почела је наизглед сасвим обичним задатком, али је убрзо прерасла у свједочанство о снази вјере и спремности да се стане иза сопствених увјерења, без обзира на цијену.
Према предању, млади Евлампије послат је у град како би набавио хљеб за хришћане који су се, страхујући од прогона, склонили из Никомидије. Док је пролазио улицама, наишао је на царску наредбу којом се подстиче прогон хришћана.
Умјесто да окрене главу и настави својим путем, Евлампије је учинио нешто што је у тадашњим околностима представљало отворен чин непослушности властима. Поцијепао је наређење, не желећи да ћутке прихвати неправду која се чинила људима због њихове вјере.
Његов поступак није прошао незапажено. Убрзо је ухапшен и изведен пред суд, гдје се од њега очекивало да се покори наредбама и одрекне хришћанства. Међутим, младић није промијенио своје ставове чак ни када је постало јасно да ће због њих бити тешко кажњен.
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Према хришћанском предању, Евлампије није само одбио да се одрекне Христа већ је покушао и да увјери судију да напусти идоле и прихвати вјеру у једног Бога. Његова одлучност била је у потпуној супротности са оним што су мучитељи очекивали: умјесто да страхује за сопствени живот и моли за милост, он је остао вјеран својим увјерењима.
Тако је младић који је пошао да обави свакодневни задатак постао симбол отпора, савјести и спремности да се човјек супротстави неправди чак и када зна да би због тога могао да страда.
Када је чула да јој муче брата, сестра је одлучила да буде уз њега
Посебно емотиван дио приче о Светом Евлампију и Светој Евламипији односи се на његову сестру, која није могла да остане по страни када је сазнала шта се догађа њеном брату.
Када је чула да је Евлампије ухваћен и да га муче зато што није желио да се одрекне своје вјере, Евламипија је, према предању, пожурила пред суд. Није дошла да га наговори да се повинује захтјевима власти нити да га моли да се одрекне онога у шта вјерује како би сачувао живот. Умјесто тога, одлучила је да и сама стане уз њега и подијели његову судбину.
Њена одлука говори о дубокој повезаности двоје младих људи, али и о вјери која је за њих представљала много више од личног увјерења. У тренутку када је могла да покуша да се склони и избјегне опасност, Евламипија је изабрала да буде уз брата.
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Према предању, и она је због своје вјере била изложена страшним мукама. Тукли су је, а њена одлучност није попуштала ни пред болом ни пред пријетњама. Брат и сестра остали су непоколебљиви, одбијајући да се одрекну Христа.
Управо због овог дијела њиховог страдања, прича о Евлампију и Евламипији посебно се памти као прича о породичној љубави која се показује дјелима, а не само ријечима.
Љубав између брата и сестре у њиховом случају није била само њежност и приврженост, већ спремност да се остане уз некога чак и онда када је најтеже. Њихово предање подсјећа на то да блискост са најближима често најјасније долази до изражаја у тренуцима искушења.
Према црквеном предању, мучитељи су покушавали на различите начине да сломе њихову вољу. Након тешких физичких мука, Евлампије и Евламипија бачени су у врелу смолу, а потом и у ужарену пећ.
Међутим, како се приповиједа у хришћанској традицији, ватра им није наудила. Предање говори о чуду које се догодило када су се брат и сестра прекрстили и призвали име Христово, након чега се пламен угасио.
За вјернике, овај догађај представља свједочанство о Божјој заштити и снази вјере која остаје постојана и пред наизглед непремостивим искушењима. Прича о чуду истовремено је и кључни тренутак у њиховом страдању, јер је, према предању, оно што се догодило оставило снажан утисак на присутне.
Ипак, упркос свему што су преживјели, њихова судбина није се завршила ослобађањем. Прогонитељи су наставили да захтијевају да се одрекну хришћанства, али брат и сестра нису промијенили своју одлуку.
На крају је Евлампије погубљен одсијецањем главе. Његова сестра Евламипија преминула је прије него што је и сама била погубљена, чиме се завршила прича о двоје светитеља који су, према предању, остали вјерни својим увјерењима до посљедњег тренутка.
Прича о Светом Евлампију и Светој Евламипији није се завршила њиховом смрћу. Према хришћанском предању, чуду којем су присутни свједочили придаје се посебан значај јер је наводно подстакло више од 200 људи да повјерују у Христа.
Они су, како се приповиједа, били толико потресени оним што су видјели да су одлучили да прихвате хришћанску вјеру, упркос опасности којој су се тиме изложили.
Овај дио предања додатно наглашава значај њихове приче у православној традицији. Њихова храброст није представљена само као лична побједа над страхом, већ и као свједочанство које је утицало на друге људе и промијенило њихове животе.
За хришћане, мученици су они који су остали вјерни Христу и онда када је одрицање од вјере могло да им спасе живот. Њихово страдање зато се не посматра само кроз бол и губитак, већ и кроз истрајност, духовну снагу и увјерење да постоје вриједности које превазилазе пролазне околности.
Дан Светог Евлампија и Свете Евламипије прилика је да се вјерници подсјете на њихово страдање и значај који њихова прича има у православном хришћанству. Њихова имена повезују се са храброшћу, вјером и оданошћу, док се њихов однос посебно издваја као примјер нераскидиве везе између брата и сестре.
У свакодневном животу, породични односи често се подразумијевају. Људи понекад забораве да покажу захвалност, да позову своје најближе, да их питају како су или да им једноставно ставе до знања да су им важни. Управо зато приче попут ове могу да послуже као подсјетник да блискост не треба чувати само за велике животне догађаје, већ је његовати сваког дана.
Понекад су довољне мале ствари: разговор без журбе, порука подршке, заједнички ручак или спремност да саслушамо некога када му је тешко. Такви гестови можда не изгледају велики, али често управо они чине основу односа у којима се људи осјећају вољено и сигурно.
Предање о Евлампију и Евламипији има дубље значење за вјернике јер говори о оданости која се не повлачи пред страхом и о љубави која не напушта другога у најтежим тренуцима. Њихова прича подсјећа да је снага човјека често највидљивија онда када мора да бира између сопствене сигурности и онога што сматра исправним.
У православној традицији, Свети Евлампије и Света Евламипија поштују се као мученици који су остали досљедни својој вјери упркос прогонима. Њихово предање обједињује неколико важних хришћанских порука: истрајност у вјери, храброст пред неправдом, спремност на жртву и љубав према ближњима.
Њихова прича нарочито се издваја по томе што нису били сами у свом страдању. Евламипија је изабрала да буде уз брата када је сазнала да је у опасности, а њихова повезаност остала је важан дио предања које се преноси кроз генерације.
Зато се овај празник може разумјети и као прилика да се размисли о томе колико су важни људи на које можемо да се ослонимо, али и о томе колико је важно да и сами будемо такав ослонац другима.
Свети Евлампије и Света Евламипија остали су упамћени као примјери непоколебљиве вјере и нераскидиве породичне везе. Њихово предање подсјећа да храброст не значи одсуство страха, већ спремност да се остане вјеран својим увјерењима упркос опасности, док се љубав према ближњима најјасније показује онда када је потребно бити уз њих, без оклијевања и без услова.
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