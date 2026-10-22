Аутор:АТВ редакција
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У утакмици 2. кола Лиге конференције фудбалери Црвене звезде одиграли су вечерас у Београду неријешено 2:2 против Копенхагена.
Копенхаген је повео у 29. минуту аутоголом Матеја Гаштарова послије центаршута Феликса Бејима. "Црвено-бели" су пет минута касније дошли до изједначења поготком Тимија Макса Елшника.
Звезда до преокрета и предности дошао у 41. минуту ефектним голом под пречку Василија Костова. Звезда је до краја првог полувремена имала још једну прилику преко Радета Крунића у 45. минуту, али је голман Копенхагена Дајант Рамај лопту прослиједио у корнер.
Фудбалер Звезде Владимир Лучић упутио је ударац у 54. минуту, а Рамај је лопту пребацио преко пречке у корнер. Каризо је два минута касније шутирао у гол Црвене звезде, а Матеус је био сигуран. Гости из Данске су до изједначења дошли поготком Кариза у 70. минуту.
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Црвено-бели су дошли до првог бода ове сезоне у Лиги конференције послије пораза на старту од Лугана, док је Копенхаген уписао четврти бод.
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Звезда ће у сљедећем колу, 5. новембра, дочекати Интер Ескалдес из Андоре, а Копенхаген ће угостити Иберију.
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