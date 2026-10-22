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Борац води 2:0 против КуПС-а, Матеј Декет одушевио навијаче

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22.10.2026 22:16

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Матеј Декет фудбалер Борца
Фото: ФК Борац

Још једна експлозија одушевљења на Градском стадиону у Бањалуци! Борац води са 2:0 против финског КуПС-а, а Матеј Декет пружа партију за памћење.

Декет игра једну од најбољих утакмица своје каријере, оставља снажан утисак на терену и додатно подиже атмосферу међу навијачима црвено-плавих.

Бањалучани су сада у одличној позицији, а подршка са трибина не јењава. Градски стадион поново је на ногама, док Борац наставља борбу за важан резултат против финског представника.

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Тагови :

Матеј Декет

ФК Борац

Бањалука

Лига Конференција

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