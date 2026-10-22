Борац води 2:0 против КуПС-а, Матеј Декет одушевио навијаче

Аутор:АТВ редакција
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Још једна експлозија одушевљења на Градском стадиону у Бањалуци! Борац води са 2:0 против финског КуПС-а, а Матеј Декет пружа партију за памћење.
Декет игра једну од најбољих утакмица своје каријере, оставља снажан утисак на терену и додатно подиже атмосферу међу навијачима црвено-плавих.
Бањалучани су сада у одличној позицији, а подршка са трибина не јењава. Градски стадион поново је на ногама, док Борац наставља борбу за важан резултат против финског представника.
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