Експлозија одушевљења на Градском стадиону: Савић донио предност Борцу

Аутор:АТВ редакција
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Ерупција одушевљења на Градском стадиону у Бањалуци након поготка Стефана Савића. Борaц води против финског КуПС-а резултатом 1:0, а навијачи су погодак прославили уз громогласне овације.
Савић је својим голом довео црвено-плаве у предност и подигао атмосферу на трибинама до усијања. Подршка са трибина сада је још снажнија, док Борaц наставља борбу за важан резултат против финског представника.
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