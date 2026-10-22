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Експлозија одушевљења на Градском стадиону: Савић донио предност Борцу

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22.10.2026 21:43

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Експлозија одушевљења на Градском стадиону! Навијачи Борца прославили гол Савића.
Фото: АТВ

Ерупција одушевљења на Градском стадиону у Бањалуци након поготка Стефана Савића. Борaц води против финског КуПС-а резултатом 1:0, а навијачи су погодак прославили уз громогласне овације.

Савић је својим голом довео црвено-плаве у предност и подигао атмосферу на трибинама до усијања. Подршка са трибина сада је још снажнија, док Борaц наставља борбу за важан резултат против финског представника.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Стефан Савић

Бањалука

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