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Конференцијска лига: Зељковић и Лахти прате утакмицу на Градском стадиону у Бањалуци

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22.10.2026 20:58

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Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић дочекао је Арија Лахтија, који је и члан Извршног одбора УЕФА-е,
Фото: АТВ

На Градском стадиону у Бањалуци фудбалери Борца дочекали су фински КуПС у 2. колу Конференцијске лиге, а из свечане ложе овај дуел прате и предсједници фудбалских савеза БиХ и Финске.

Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић дочекао је Арија Лахтија, који је и члан Извршног одбора УЕФА-е, а уочи почетка утакмице челни људи два савеза дотакли су и бројних фудбалских тема.

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Тагови :

ФК Борац

Вицо Зељковић

Градски стадион

Бањалука

Лига Конференција

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