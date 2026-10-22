Конференцијска лига: Зељковић и Лахти прате утакмицу на Градском стадиону у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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На Градском стадиону у Бањалуци фудбалери Борца дочекали су фински КуПС у 2. колу Конференцијске лиге, а из свечане ложе овај дуел прате и предсједници фудбалских савеза БиХ и Финске.
Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић дочекао је Арија Лахтија, који је и члан Извршног одбора УЕФА-е, а уочи почетка утакмице челни људи два савеза дотакли су и бројних фудбалских тема.
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