Одбијен захтјев Тачијеве одбране за прихватање писане изјаве свједока

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Специјализована вијећа Косова у Хагу одбила су захтјев одбране лидера терористичке ОВК Хашима Тачија, у предмету који се односи на утицај на свједоке, да се изјава једног свједока прихвати искључиво као писани доказ већ сматра важним да буде доступан за унакрсно испитивање.
Судско вијеће утврдило је да изјава свједока садржи исказе о непосредном поступању неких од оптужених, као и о вјеродостојности ранијих свједока, преноси Косово онлајн.
Тачијева одбрана је позвана да достави неопходне информације како би свједок могао да се појави пред судом, умјесто да његова изјава буде прихваћена у писаном облику.
Према наводима оптужнице, током више посјета притворском објекту које нису биле привилеговане, Тачи је Башкиму Смакају, Иснију Киљају и Фадиљу Фазљијуу преносио повјерљиве информације о свједоцима које је тужилаштво намјеравало да позове у предмету за ратне злочине.
Свијет
Путин: Украјина не губи територије, оне су руске
Такође, заједно са њима покушао је да утиче на исказе тих свједока.
Суђење је почело 27. фебруара 2026. године, а завршне ријечи изнијете су од 10. до 14. септембра 2026. године.
Киљај, Смакај и Фазљију ухапшени су 5. и 6. децембра 2024. године и пребачени у притворски објекат Специјализованих вијећа.
Хашиму Тачију уручен је налог за хапшење у притворском објекту, док је Хајредину Кучију уручен позив за прво приступање суду.
Судија појединац који води предмет наложио је 3. децембра 2025. године условно пуштање Иснија Киљаја на слободу, а 3. фебруара ове године и Башкима Смакаја и Фадиља Фазљијуа.
Током суђења, четворо свједока свједочило је у судници, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
11 ч0
Најновије
Најчитаније
23
09
23
07
22
58
22
57
22
54
Тренутно на програму