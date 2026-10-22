Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Партизана савладали су Црвену звезду резултатом 85:82 послије продужетка у седмом колу Евролиге.
Црно-бијели су боље отворили утакмицу и на полувријеме отишли са предношћу 52:38. Звезда је у наставку заиграла знатно боље, надокнадила заостатак и изборила продужетак, у којем је Партизан ипак био успјешнији.
Регуларни дио утакмице завршен је резултатом 75:75, док су у додатних пет минута црно-бијели славили са 10:7.
Побједом у дербију Партизан је прекинуо низ од три пораза, док је Црвена звезда пропустила прилику да настави серију од четири узастопне побједе у Евролиги.
Коначан резултат био је 85:82 за Партизан, у утакмици која је до самог краја донијела велику драму.
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