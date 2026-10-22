Logo

Партизан у продужетку срушио Звезду

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 23:09

Коментари:

1
Утакмица Црвена звезда - Партизан седмог кола Евролиге.
Фото: Tanjug/Oliver Bunić

Кошаркаши Партизана савладали су Црвену звезду резултатом 85:82 послије продужетка у седмом колу Евролиге.

Црно-бијели су боље отворили утакмицу и на полувријеме отишли са предношћу 52:38. Звезда је у наставку заиграла знатно боље, надокнадила заостатак и изборила продужетак, у којем је Партизан ипак био успјешнији.

Регуларни дио утакмице завршен је резултатом 75:75, док су у додатних пет минута црно-бијели славили са 10:7.

Побједом у дербију Партизан је прекинуо низ од три пораза, док је Црвена звезда пропустила прилику да настави серију од четири узастопне побједе у Евролиги.

Коначан резултат био је 85:82 за Партизан, у утакмици која је до самог краја донијела велику драму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Партизан

КК Црвена звезда

кошарка

Спортски рекорди

Коментари (1)

Више из рубрике

Због овога НБА губи поштовање – Бол шетао са лоптом у руци, судије ништа

Кошарка

Због овога НБА губи поштовање – Бол шетао са лоптом у руци, судије ништа

13 ч

0
Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.

Кошарка

Лејкерси савладали Вориорсе у дербију вечери, Дончић надиграо Карија

16 ч

0
Кошаркаш Оклахома Сити тандера Брукс Барнхајзер (23) полаже лопту у кош преко кошаркаша Хјустон рокетса Кадира Коупленда (25) током четврте четвртине припремне утакмице НБА лиге, одигране у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Хјустону.

Кошарка

Хјустон савладао Далас на отварању сезоне, Богдановић уписао прву побједу са новим клубом

17 ч

0
Кошаркаши Игокее савладали су Парму Перм резултатом 100:86 у првом колу групе А Винлајн Баскет купа.

Кошарка

Прва побједа КК Игокеа у Винлајн Баскет купу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

Партизан у продужетку срушио Звезду

23

07

Минић честитао играчима Борца: Приуштили сте нам фантастичну утакмицу

22

58

Камионџија из БиХ слетио у јарак: Аустријски ватрогасци хватали пилиће по путу

22

57

Крвава драма на пијаци: Избола га у груди, а разлог је све шокирао

22

54

Славље у Бањалуци: Борац срушио фински КуПС

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима