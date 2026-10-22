Хјустон савладао Далас на отварању сезоне, Богдановић уписао прву побједу са новим клубом

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Хјустон рокетса побиједили су Далас мавериксе резултатом 128:110 (32:26, 38:12, 30:38, 28:34) на почетку нове сезоне НБА лиге. Богдан Богдановић постигао је пет поена, уз шут из игре 2/3, и уписао прву побједу са Хјустоном.
Хјустон је на најбољи начин отворио нову сезону, пошто је пред својим навијачима у „Тојота центру“ надиграо Далас и већ у првом полувремену стекао убједљиву предност.
Иако је Далас добро почео утакмицу, домаћи су преузели контролу током друге четвртине. Рокетси су тај период игре добили резултатом 38:12, па су на одмор отишли са чак 32 поена предности. Добра одбрана и ефикасност у нападу омогућили су Хјустону да у наставку меча одржава убједљиво вођство.
Bogdan Bogdanovic lighting it up from deep 🔥 https://t.co/EOYQwARs8c— SleeperRockets (@SleeperRockets) October 22, 2026
Предност домаћег тима у једном тренутку износила је и 37 поена, док је Далас у посљедњој четвртини успио само да ублажи пораз.
Кевин Дурент и Џабари Смит јуниор предводили су Хјустон са по 30 поена. Алперен Шенгун додао је 23 поена, док је Амен Томпсон забиљежио 16 поена и десет скокова. Фред Ванвлит је, уз повратак на паркет послије дуге паузе због повреде, подијелио 11 асистенција.
У редовима Даласа најефикаснији је био Купер Флег са 32 поена, док је Кајри Ирвинг постигао 15.
Богдановић је на почетку нове сезоне забиљежио пет поена, уз шут из игре 2/3, чиме је допринио тријумфу свог тима. Српски кошаркаш тако је сезону отворио побједом у дресу Хјустона, који је најавио амбиције да направи искорак у односу на претходну такмичарску годину.
(РТС)
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