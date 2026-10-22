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Хјустон савладао Далас на отварању сезоне, Богдановић уписао прву побједу са новим клубом

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22.10.2026 06:58

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Кошаркаш Оклахома Сити тандера Брукс Барнхајзер (23) полаже лопту у кош преко кошаркаша Хјустон рокетса Кадира Коупленда (25) током четврте четвртине припремне утакмице НБА лиге, одигране у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Хјустону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Kevin M. Cox

Кошаркаши Хјустон рокетса побиједили су Далас мавериксе резултатом 128:110 (32:26, 38:12, 30:38, 28:34) на почетку нове сезоне НБА лиге. Богдан Богдановић постигао је пет поена, уз шут из игре 2/3, и уписао прву побједу са Хјустоном.

Хјустон је на најбољи начин отворио нову сезону, пошто је пред својим навијачима у „Тојота центру“ надиграо Далас и већ у првом полувремену стекао убједљиву предност.

Иако је Далас добро почео утакмицу, домаћи су преузели контролу током друге четвртине. Рокетси су тај период игре добили резултатом 38:12, па су на одмор отишли са чак 32 поена предности. Добра одбрана и ефикасност у нападу омогућили су Хјустону да у наставку меча одржава убједљиво вођство.

Предност домаћег тима у једном тренутку износила је и 37 поена, док је Далас у посљедњој четвртини успио само да ублажи пораз.

Кевин Дурент и Џабари Смит јуниор предводили су Хјустон са по 30 поена. Алперен Шенгун додао је 23 поена, док је Амен Томпсон забиљежио 16 поена и десет скокова. Фред Ванвлит је, уз повратак на паркет послије дуге паузе због повреде, подијелио 11 асистенција.

У редовима Даласа најефикаснији је био Купер Флег са 32 поена, док је Кајри Ирвинг постигао 15.

Богдановић је на почетку нове сезоне забиљежио пет поена, уз шут из игре 2/3, чиме је допринио тријумфу свог тима. Српски кошаркаш тако је сезону отворио побједом у дресу Хјустона, који је најавио амбиције да направи искорак у односу на претходну такмичарску годину.

(РТС)

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Тагови :

кошарка

Богдан Богдановић

Хјустон Рокетс

НБА

Далас

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