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Спектакуларан преокрет Детроита за узбудљив почетак нове НБА сезоне

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21.10.2026 06:46

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Кошаркаш Детроит Пистонса Жавонте Грин (31) чува играча Бостон Селтикса Пола Џорџа (13) у другом полувремену НБА утакмице у Детроиту, у уторак, 20. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Paul Sancya

Кошаркаши Детроит Пистонса савладали су на домаћем терену екипу Бостон Селтикса резултатом 121:113 (27:28, 18:30, 37:30, 39:25) у првој утакмици нове сезоне НБА лиге.

Ако се по јутру дан познаје, љубитеље кошарке очекује узбудљива сезона. Нова сезона НБА лиге почела је спектакуларним преокретом Детроит Пистонса, који су пред својим навијачима надокнадили заостатак од чак 22 поена.

Иако су почетком другог полувремена губили са 50:72, Пистонси су трећи пут заредом, а пети пут у посљедњих шест међусобних сусрета, савладали Бостон.

Након друге четвртине, коју су Селтикси добили убједљивим резултатом 30:18, чинило се да имају потпуну контролу над утакмицом. На одмор су отишли са предношћу од 13 поена (58:45), а почетком треће дионице разлика је нарасла на максималних 22 поена.

Ипак, домаћи тим није одустајао. Већ крајем треће четвртине смањио је заостатак на свега три поена, али је Бостон успио да одбије тај налет. Након тројке Бејлора Шајермана, Селтикси су у посљедњих 12 минута ушли са предношћу од шест поена (88:82).

Почетком посљедње дионице гости су поново стекли двоцифрену предност, па се чинило да је Детроит пропустио прилику за потпуни преокрет.

Међутим, најбоље је тек услиједило.

При резултату 99:89, Данкан Робинсон погодио је тројку и покренуо серију Детроита, која је у наредним минутима потпуно преокренула ток утакмице. Пистонси су од минус 10 стигли до предности од 13 поена (112:99), док Селтикси готово пет минута нису успјели да постигну кош.

Бостон се касније пробудио и у финишу пришао на четири поена заостатка, али је Озар Томпсон елегантним поготком за 116:110, пред улазак у посљедњи минут, практично ријешио питање побједника.

До краја сусрета Детроит је сачувао предност и уписао тријумф на отварању сезоне.

Најефикаснији у побједничком тиму били су Кејд Канингем и Џејлен Дурен са по 22 поена. Канингем је додао осам асистенција, док је Дурен ухватио девет лопти. Данкан Робинсон постигао је 21 поен, а Џавонте Грин 19, уз одличан шут за три поена – пет погодака из осам покушаја.

Бостон, који је погодио 17 тројки из 42 покушаја, предводио је искусни Пол Џорџ са 38 поена, пет скокова и пет украдених лопти. За три поена шутирао је седам од 12.

Џорџ је тако постао први играч откако је 1973. године почело званично праћење украдених лопти у НБА лиги који је на дебију за нову екипу постигао најмање 35 поена и забиљежио најмање пет украдених лопти.

Пејтон Причард и Дерик Вајт додали су по 17 поена за Бостон.

У ноћи између уторка и сриједе, према средњоевропском времену, на распореду су још двије утакмице. Њујорк Никси, актуелни шампиони према најави у тексту, састаће се са Филаделфијом од 1.00 час, док ће Сан Антонио играти против Оклахоме од 3.30.

(РТС)

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Тагови :

кошарка

Детроит Пистонс

Бостон Селтикс

НБА

утакмица

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