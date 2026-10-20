НБА пред сезоном ванвременских достигнућа – Јокић на корак од вјечности

Аутор:АТВ редакција
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У предстојећој НБА сезони двојица кошаркаша могла би да се упишу златним словима у историју кошарке.
У досадашњих 80 сезона најјаче лиге на свијету ниједан појединац није успио да три године заредом освоји МВП признање, чак ни Мајкл Џордан или Леброн Џејмс, а на корак од таквог достигнућа налази се Шеј Гилџес-Александер. Такође, НБА би можда већ до Нове године могла да добије новог краља по броју трипл-даблова – Николу Јокића.
Уочи почетка нове сезоне у НБА лиги, која почиње у уторак, Никола Јокић има прилику да постане играч са највише трипл-даблова у историји такмичења.
Са тренутних 198, недостаје му 11 трипл-даблова како би сустигао Расела Вестбрука и преузео прво мјесто на вјечној листи, које му, након свих ових година у тој категорији, сасвим природно припада.
Вестбрук је званично завршио каријеру прије неколико мјесеци и неће имати прилику да брани трон, па би Јокић, уколико настави да игра на свом нивоу, већ за мјесец или два могао да постане играч са највише трипл-даблова у регуларном дијелу сезоне.
Јокић је већ иза себе оставио Оскара Робертсона, који је каријеру завршио са 181 трипл-даблом. Слиједе Меџик Џонсон са 138, Леброн Џејмс са 125 и Џејсон Кид са 107.
То су уједно једина шесторица играча која су у регуларном дијелу такмичења забиљежила више од 100 трипл-даблова.
Вестбрук је на врху вјечне листе од 10. маја 2021. године, када је 182. трипл-даблом оборио Робертсонов рекорд, који је важио још од 1974. године.
Када је ријеч о укупном броју трипл-даблова у регуларној сезони и плеј-офу, Јокић је изједначен управо са Вестбруком на вјечној листи, са укупно 221 таквим учинком.
Нема сумње да ће капитен репрезентације Србије у обје категорије надмашити све кошаркаше који су се такмичили у НБА лиги, питање је само времена.
Бек Оклахоме Шеј Гилџес-Александер у предстојећој сезони може да оствари оно што је у историји НБА лиге пошло за руком само тројици кошаркаша – да трећу годину заредом буде проглашен за најкориснијег играча.
Такав низ остварили су Бил Расел, Вилт Чемберлен и Лери Бирд. Посљедњи је то учинио ас Бостона, освајајући МВП признања 1984, 1985. и 1986. године.
Послије двије сезоне у којима је освајао највише индивидуално признање, канадски репрезентативац има прилику да се придружи том друштву. Ипак, за нови трофеј биће му потребне и врхунске партије и добри резултати Тандера.
Конкуренција ће бити снажна, пошто се међу кандидатима издвајају и Виктор Вембањама, Никола Јокић, Јанис Адетокунбо и Лука Дончић.
Јокић већ има три МВП трофеја, али их није освајао у непрекинутом низу. Након признања 2021. и 2022. године, награда је 2023. припала Џоелу Ембиду, да би се Јокић поново нашао на врху 2024. године.
Гилџес-Александера зато очекује прилика да сезону обиљежи достигнућем које је измакло и Јокићу, али и Мајклу Џордану, Леброну Џејмсу и другим великанима НБА лиге.
(РТС)
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