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Кошарка у колицима БиХ: Сјајан почетак ККИ Врбас

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18.10.2026 15:28

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На отварању нове сезоне у Премијер лиги БиХ играчи Кошаркашког клуба инвалида Врбас остварили су убједљиву побједу.
Фото: ATV

На отварању нове сезоне у Премијер лиги БиХ играчи Кошаркашког клуба инвалида Врбас остварили су убједљиву побједу.

У бањалучкој дворани Обилићево били су бољи од КИК Сана и на крају су славили са 89:28 (18:8,23:5,22:11,26:4) уз сјајну партију коју су приказали у овом премијерном мечу. Ову побједу посветили су рано преминулим Небојши Куштриновићу и доктору Горану Талићу који су годинама били уз клуб.

Гости из Санског Моста повели су из прве акције преко Вахида Омераџића. На другој страни су узвратили Муфид Чејван, Бојан Бркић и Зоран Јеремић и врло брзо било је 8:2. Из минута у минут расла је та предност која је послије првог полувремена износила "плус 28", 41:13.

Са одличном игром Бањалучани су наставили и у наставку утакмице. Тако је по истеку посљедњег 40. минута остало записано 89:28 за ККИ Врбас у чијим редовима је Бојан Бркић дао 23 поена, три мање убацио је Муфид Чејван, а треба истаћи и Дејана Ђурковића са 12 поена. Код гостију из Санског Моста једино се истакао Вахид Омераџић са 24 поена.

Прије почетка утакмице ККИ Врбас је добио вриједну донацију у виду спортских јакни од Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске на чему су се захвалили, посебно помоћници министра за спорт Данијели Ћапин.

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Тагови :

Премијер лига БиХ

кошарка

КК инвалида Врбас

побједа

утакмица

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