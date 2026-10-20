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Винлајн Баскет куп: Игокеа дочекује Парму

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20.10.2026 23:15

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Лопта на терену КК Игокеа
Фото: АТВ

Нема предаха ни за кошаркаше Игокее које сутра очекује и прва утакмицу Винлајн Баскет купу.

Тренер Игокее Ненад Стефановић изјавио је да их очекује дуел против Парме која је на старту остварила велику побједу над ЦСКА и показала своју амбицију у том такмичењу.

"Имамо дужност да након прошле сезоне забиљежимо неку побједу и циљ нам је да то урадимо у првој утакмици на домаћем терену. Мислим да смо се добро показали на ВТБ Суперкупу и показали да смо научили неке нове ствари као и оне које ово такмичење доноси са собом.Желимо да против Парме прекинемо неугодну серију пораза и да отворимо ово такмичење са победом у којем имамо највише могуће амбиције, а то је да пробамо да одемо на Фајнал фор", изјавио је Стефановић.

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Тагови :

КК Игокеа

кошарка

Ненад Стефановић

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