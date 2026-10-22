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Крвава драма на пијаци: Избола га у груди, а разлог је све шокирао

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22.10.2026 22:57

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Жена у хаљини држи нож и цвијеће у руци
Фото: Pexel/Mozhgan Elahi

Жена С. Р. ухапшен је због сумње да је јутрос на градској пијаци у Херцег Новом ножем убола мушкарца у лијеву страну грудног коша, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

На терет јој се ставља покушај убиства.

Из полиције су навели да је повријеђени мушкарац дошао је у њихове просторије и пријавио да га је С. Р. непосредно прије тога повриједила ножем на градској пијаци.

Полицијски службеници одмах су поступили по пријави, пронашли осумњичену и довели је у полицијске просторије. Од ње су одузета два ножа-

Повријеђеном мушкарцу указана је медицинска помоћ у здравственој установи.

Осумњичена С. Р. ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведена надлежном тужиоцу на даље поступање, преноси Срна.

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Тагови :

Избоден мушкарац

покушај убиства

пијаца

напад ножем

Црна хроника

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