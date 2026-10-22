Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Жена С. Р. ухапшен је због сумње да је јутрос на градској пијаци у Херцег Новом ножем убола мушкарца у лијеву страну грудног коша, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
На терет јој се ставља покушај убиства.
Из полиције су навели да је повријеђени мушкарац дошао је у њихове просторије и пријавио да га је С. Р. непосредно прије тога повриједила ножем на градској пијаци.
Полицијски службеници одмах су поступили по пријави, пронашли осумњичену и довели је у полицијске просторије. Од ње су одузета два ножа-
Повријеђеном мушкарцу указана је медицинска помоћ у здравственој установи.
Осумњичена С. Р. ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведена надлежном тужиоцу на даље поступање, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч1
Регион
6 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
09
23
07
22
58
22
57
22
54
Тренутно на програму