Минић честитао играчима Борца: Приуштили сте нам фантастичну утакмицу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је фудбалерима Борца побједу над финским тимом КуПС, резултатом 2:0 (1:0) у оквиру другог кола групне фазе Лиге конференција.
"БРАВО, црвено плави! Приуштили сте нам фантастичну утакмицу. Желим вам пуно среће у наставку сезоне и надам се да ћемо у Платоновој дочекати европско прољеће", поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
БРАВО, црвено плави! Приуштили сте нам фантастичну утакмицу.
Желим вам пуно среће у наставку сезоне и надам се да ћемо у Платоновој дочекати европско прољеће! https://t.co/t71Z1GaoBB— Саво Минић (@minic_savo) October 22, 2026
Фудбал
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