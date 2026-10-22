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Минић честитао играчима Борца: Приуштили сте нам фантастичну утакмицу

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22.10.2026 23:07

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на Градском стадиону у Бањалуци, гдје је ФК Борац у оквиру другог кола групне фазе Лиге конференција савладали фински КуПС резултатом 2:0.
Фото: Savo Minić/X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је фудбалерима Борца побједу над финским тимом КуПС, резултатом 2:0 (1:0) у оквиру другог кола групне фазе Лиге конференција.

"БРАВО, црвено плави! Приуштили сте нам фантастичну утакмицу. Желим вам пуно среће у наставку сезоне и надам се да ћемо у Платоновој дочекати европско прољеће", поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

ФК Борац

Фудбал

Славље у Бањалуци: Борац срушио фински КуПС

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Тагови :

Саво Минић

ФК Борац

побједа

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