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Славље у Бањалуци: Борац срушио фински КуПС

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22.10.2026 22:54

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Славље у Бањалуци: Борац срушио фински КуПС
Фото: ФК Борац

Фудбалери Борца остварили су велику побједу на Градском стадиону у Бањалуци, гдје су у оквиру другог кола групне фазе Лиге конференција савладали фински КуПС резултатом 2:0.

Од самог почетка утакмице домаћи су кренули са тоталном офанзивом. Већ у 8. минуту виђен је велики притисак када је Јојић снажно шутирао, али је голман гостију Крајдл спасао свој тим. Само пет минута касније, у 13. минуту, Јуричић се нашао у великој прилици, но Крајдл је поново био на висини задатка. Нови опасан напад Борца у 24. минуту завршен је сјајним ударцем Ерере, али је чувар мреже КуПС-а избио лопту у корнер.

Иницијатива се исплатила у 29. минуту након слободног ударца, Савић је упутио ударац са 20 метара, лопта је закачила једног од одбрамбених играча гостију, преварила голмана и завршила у мрежи за заслужено вођство Борца од 1:0. Са тим резултатом отишло се на одмор након двије минуте судијске надокнаде.

Друго полувријеме није могло боље почети за Бањалучане. У 50. минуту виђена је права мајсторија: Јуричић се сјајно ослободио чувара на центру терена и послао идеалан пас за Декета, који превари свог чувара и голмана КуПС-а те погађа за великих 2:0 и ерупцију одушевљења на трибинама.

До краја сусрета Борац је паметно контролисао игру. У 65. минуту Рогуљић је сјајно шутирао са 20 метара, Крајдл је кратко одбио лопту, а Чавић за мало остао кратак да је спроведе у мрежу. До краја меча Борац је сачувао предност и обезбиједио важна три бода на европској сцени.

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Тагови :

ФК Борац

Бањалука

Лига Конференција

КуПС

Република Српска

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