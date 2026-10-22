Тротинети јуре и до 70 километара на час: Полиција упозорава

Аутор:АТВ редакција
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Вожња електричних ромобила брзином и до 70 километара на час умјесто допуштених 25 и без заштитне кациге све је већи проблем у саобраћају у Хрватској.
Полиција наводи да вожња бржа од 25 километара на час по пјешачким зонама, тротоару или коловозу гдје је то забрањено представља велику опасност, наводи ХРТ.
Ријеч је о малим точковима за чије је сигурно управљање потребна добра психофизичка и моторичка способност.
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Казне за родитеље, које се крећу од 600 евра навише, занемариве су у поређењу са посљедицама које могу настати ако њихова дјеца страдају управљајући овим непредвидивим и опасним превозним средством.
Статистички подаци указују да је у посљедње четири године повријеђено 1.900 возача, од којих је најмање осам погинуло, а 500 тешко повријеђено, преноси Срна.
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