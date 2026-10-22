Logo

Тротинети јуре и до 70 километара на час: Полиција упозорава

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 20:11

Коментари:

0
Електрични тротинет скутер ромобил превозно средство
Фото: Pexel/ Markus Spiske

Вожња електричних ромобила брзином и до 70 километара на час умјесто допуштених 25 и без заштитне кациге све је већи проблем у саобраћају у Хрватској.

Полиција наводи да вожња бржа од 25 километара на час по пјешачким зонама, тротоару или коловозу гд‌је је то забрањено представља велику опасност, наводи ХРТ.

Ријеч је о малим точковима за чије је сигурно управљање потребна добра психофизичка и моторичка способност.

Волан

Србија

Хаос на једном граничном прелазу: Камиони чекају осам сати

Казне за родитеље, које се крећу од 600 евра навише, занемариве су у поређењу са посљедицама које могу настати ако њихова д‌јеца страдају управљајући овим непредвидивим и опасним превозним средством.

Статистички подаци указују да је у посљедње четири године повријеђено 1.900 возача, од којих је најмање осам погинуло, а 500 тешко повријеђено, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тротинети

Хрватска

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Катанац врата капија

Регион

Без посла остаје 150 радника: Компанија која је купила Ледо затвара фабрику

3 ч

0
УЕФА казнила ФК "Хајдук" са 96.000 евра

Регион

УЕФА казнила ФК "Хајдук" са 96.000 евра

22 ч

0
Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак

Регион

Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак

1 д

0
Снажно невријеме у Сплиту и другим градовима: Поплављене саобраћајнице

Регион

Снажно невријеме у Сплиту и другим градовима: Поплављене саобраћајнице

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

09

УЖИВО: Битно, 22.10.2026.

21

07

Почео европски окршај у Бањалуци: Борац против финског КуПС

20

58

Конференцијска лига: Зељковић и Лахти прате утакмицу на Градском стадиону у Бањалуци

20

54

Тијело не престаје одмах да се мијења након смрти: Љекар открио шта се дешава

20

51

Дронови погодили танкер: Држављанин БиХ преживио, хрватски поморац нестао

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима