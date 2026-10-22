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Дронови погодили танкер: Држављанин БиХ преживио, хрватски поморац нестао

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22.10.2026 20:51

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Танкери у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Држављанин Босне и Херцеговине преживио је напад дроновима на танкер "Wine Trader" у Црном мору, у којем је нестало седам помораца, међу којима и хрватски официр палубе.

Ни седам дана након напада, који се догодио 15. октобра, нема нових информација о несталима, јер спасилачки тимови због тешких оштећења још не могу да уђу у унутрашњост брода.

Напад се догодио у раним јутарњим часовима, прије свитања, а директно је погођен доњи дио брода, гд‌је су се налазиле кабине за посаду.

Управо на том мјесту спавали су нестали хрватски поморац и шесторица морнара из Бенина, чија је судбина такође непозната, сазнаје "Вечерњи лист".

Држављанин БиХ међу преживјелима

Посаду танкера чинило је укупно 12 људи: двојица држављана Хрватске, један држављанин Босне и Херцеговине и девет држављана Бенина.

Преживјеле је спасило то што су у тренутку удара били на стражи или су спавали у горњим, неоштећеним дијеловима брода.

Други хрватски поморац који се налазио на танкеру задобио је површинске опекотине, али је након указане љекарске помоћи отпуштен из болнице и тренутно се налази у хотелском смјештају.

Спасиоци не могу да уђу у унутрашњост танкера

Нестанак хрватског официра потврдио је Адриан Михалчоју, предсједник румунског Синдиката слободних помораца и инспектор Међународне федерације транспортних радника (ИТФ).

Михалчоју је у сталном контакту са Министарством спољних и европских послова Хрватске, које координира активности са румунским властима.

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Због великих оштећења насталих у нападу, спасилачке екипе још нису успјеле да приступе дијеловима брода у којима су се налазиле кабине несталих помораца.

Ко је одговоран за напад на танкер?

Михалчоју је такође навео да анализа доступних сателитских снимака и информација које је објавила руска страна указује на то да су танкер погодиле руске снаге.

Међутим, ове тврдње засад нису независно потврђене.

Судбина седморице несталих помораца и даље је непозната, док се чекају услови који би спасилачким екипама омогућили улазак у тешко оштећени дио танкера.

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Тагови :

танкер

Држављанин БиХ

Црно море

Напад дроновима

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