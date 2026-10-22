Дронови погодили танкер: Држављанин БиХ преживио, хрватски поморац нестао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине преживио је напад дроновима на танкер "Wine Trader" у Црном мору, у којем је нестало седам помораца, међу којима и хрватски официр палубе.
Ни седам дана након напада, који се догодио 15. октобра, нема нових информација о несталима, јер спасилачки тимови због тешких оштећења још не могу да уђу у унутрашњост брода.
Напад се догодио у раним јутарњим часовима, прије свитања, а директно је погођен доњи дио брода, гдје су се налазиле кабине за посаду.
Управо на том мјесту спавали су нестали хрватски поморац и шесторица морнара из Бенина, чија је судбина такође непозната, сазнаје "Вечерњи лист".
Посаду танкера чинило је укупно 12 људи: двојица држављана Хрватске, један држављанин Босне и Херцеговине и девет држављана Бенина.
Преживјеле је спасило то што су у тренутку удара били на стражи или су спавали у горњим, неоштећеним дијеловима брода.
Други хрватски поморац који се налазио на танкеру задобио је површинске опекотине, али је након указане љекарске помоћи отпуштен из болнице и тренутно се налази у хотелском смјештају.
Нестанак хрватског официра потврдио је Адриан Михалчоју, предсједник румунског Синдиката слободних помораца и инспектор Међународне федерације транспортних радника (ИТФ).
Михалчоју је у сталном контакту са Министарством спољних и европских послова Хрватске, које координира активности са румунским властима.
Регион
Тротинети јуре и до 70 километара на час: Полиција упозорава
Због великих оштећења насталих у нападу, спасилачке екипе још нису успјеле да приступе дијеловима брода у којима су се налазиле кабине несталих помораца.
Михалчоју је такође навео да анализа доступних сателитских снимака и информација које је објавила руска страна указује на то да су танкер погодиле руске снаге.
Међутим, ове тврдње засад нису независно потврђене.
Судбина седморице несталих помораца и даље је непозната, док се чекају услови који би спасилачким екипама омогућили улазак у тешко оштећени дио танкера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч3
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
09
21
07
20
58
20
54
20
51
Тренутно на програму