Због овога НБА губи поштовање – Бол шетао са лоптом у руци, судије ништа

Коментари:0
Нова НБА сезона донијела је у сриједу увече први комплетан програм утакмица, а већ на самом почетку није недостајало спорних ситуација. Навијачи су добили прилику да први пут виде Ламела Бола у тандему са Ентонијем Едвардсом у дресу Минесота Тимбервулвса, али је пажњу привукла и једна судијска одлука која је изазвала невјерицу међу коментаторима.
Бол је одлично започео наступ за Минесоту и у првом полувремену убацио 16 поена, уз шут за три поена 4/8.
Међутим, један његов карактеристичан шут из корака уназад постао је главна тема због онога што му је претходило.
Док се намјештао за шут и искорачио иза линије за три поена, дјеловало је да је направио најмање четири корака, а затим и додатни скок-заустављање прије него што је упутио лопту ка кошу.
Бол је одлично започео наступ за Минесоту и у првом полувремену убацио 16 поена, уз шут за три поена 4/8.
Међутим, један његов карактеристичан шут из корака уназад постао је главна тема због онога што му је претходило.
Док се намјештао за шут и искорачио иза линије за три поена, дјеловало је да је направио најмање четири корака, а затим и додатни скок-заустављање прије него што је упутио лопту ка кошу.
Судије, међутим, нису реаговале, што је додатно подгријало расправу о критеријуму суђења у НБА лиги.
"That's a travel."
How many steps from LaMelo? 😭 https://t.co/pmuhYg1zQb— SportsCenter (@SportsCenter) October 22, 2026
НБА арбитри већ дуго су на мети критика због недосљедног кажњавања корака.
Иако навијачи често прихватају нешто блажи критеријум како би се сачувао ритам утакмице, овакве ситуације изазивају посебну пажњу јер остављају утисак да се правила не примјењују једнако на све играче, преноси б92.
Кошарка
7 ч0
Кошарка
7 ч0
Кошарка
17 ч0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
22
14
06
14
00
13
56
13
49
Тренутно на програму