У суботу почиње ретроградни Меркур: Три знака треба да пазе шта говоре

Аутор:АТВ редакција
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Порука послата у љутњи, погрешно протумачена шала или разговор који је требало да траје пет минута понекад могу изазвати озбиљан неспоразум. Према астролошким тумачењима, такве би ситуације могле доћи у први план крајем ове седмице.
Меркур 24. октобра започиње ретроградно кретање у Шкорпији, а припадници три хороскопска знака могли би бити посебно склони брзоплетим реакцијама.
Меркур се у астрологији повезује с комуникацијом, размишљањем, информацијама и договорима. Када је ретроградан, астролози тај период традиционално повезују с неспоразумима, одгађањима и потребом за преиспитивањем ранијих одлука.
Овог пута ретроградно кретање почиње у суботу, 24. октобра, и траје до 13. новембра. Будући да се Меркур налази у Шкорпији, астролошка тумачења посебно наглашавају разговоре о повјерењу, приватности и темама које људи иначе нерадо отварају.
За три знака то би могао бити симболичан подсјетник да прије важног разговора добро размисле шта заправо желе рећи.
Овнови често реагују брже него што стигну размислити. Када их нешто наљути, тешко им је прећутати оно што мисле. Њихова директност понекад је велика предност јер људи увијек знају на чему су. Међутим, током овог викенда могла би постати извор проблема.
Неки Овнови можда ће се наћи у ситуацији у којој ће им партнер, пријатељ или колега упутити примједбу коју ће доживјети као напад. Умјесто да покушају разумјети шта друга особа жели рећи, могли би одмах узвратити.
Посебно би проблематичне могле бити поруке послате у тренутку љутње. Ован ће можда након неколико минута заборавити зашто се толико узрујао, али особа која је примила његову поруку неће је тако лако заборавити.
Близанци су познати по брзом размишљању и способности да се снађу у готово сваком разговору. Међутим, управо због тога понекад говоре прије него што потпуно размисле о посљедицама.
Током наредних дана могли би се наћи у ситуацији у којој ће њихове ријечи бити погрешно протумачене. Можда ће некоме пренијети информацију за коју нису провјерили да ли је тачна. Другима би се могло догодити да у шали кажу нешто што ће друга особа схватити озбиљно.
Посебно би требало да припазе на разговоре у којима се спомињу туђе приватне ствари. Близанци често воле дијелити занимљиве информације, али нису све приче намијењене препричавању. Један непромишљен коментар могао би изазвати непотребан неспоразум међу пријатељима.
Шкорпије често пажљиво бирају коме ће открити своја осјећања. Не воле површне разговоре када је ријеч о стварима које су им заиста важне. Међутим, када се осјећају повријеђено, њихове ријечи могу постати веома оштре.
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Ретроградни Меркур у њиховом знаку у астролошким се тумачењима повезује с поновним отварањем старих тема и преиспитивањем односа. Неке Шкорпије можда ће током викенда пожељети разговарати о проблему који их већ дуго мучи. Другима би могло засметати нешто што су раније одлучиле занемарити, преноси Индекс.
Највећи изазов могао би бити начин на који ће започети разговор. Ако другој особи одмах приступе с оптужбама, чак и оправдана примједба могла би прерасти у свађу.
За Овнове, Близанце и Шкорпије наредни дани могли би бити прилика да обрате више пажње на начин комуникације. Овновима би користило мало више стрпљења, Близанцима провјеравање информација, а Шкорпијама отворенији разговори без непотребних оптужби.
Важно је нагласити да не постоје научни докази да ретроградно кретање Меркура узрокује проблеме у комуникацији. Ипак, у астрологији се тај период традиционално користи као симболичан подстицај за преиспитивање начина на који разговарамо с другима.
Према астролошким тумачењима, ова три знака током предстојећег викенда могла би научити да није увијек најважније рећи оно што мислимо, него пронаћи прави начин да нас друга особа разумије. Понекад је довољно сачекати неколико минута прије слања поруке због које бисмо касније могли зажалити.
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