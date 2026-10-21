ХЕ Вишеград могла би добити додатни агрегат: Планирана студија изводљивости

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„Хидроелектране на Дрини“ планирају нова инвестициона улагања током 2026. и 2027. године, а међу најзначајнијим пројектима налази се и разматрање могућности уградње додатног агрегата у Хидроелектрани „Вишеград“.
Како је за АТВ потврдио извршни директор за инвестиције и развој Лазо Чаркић, планирана је израда генералног пројекта са претходном студијом изводљивости уградње додатног агрегата.
Ријеч је о једном од пројеката из категорије инвестиција у нове објекте, чији је циљ проширење и унапређење постојеће инфраструктуре, као и развој нових производних капацитета.
Поред разматрања уградње додатног агрегата, у инвестиционим плановима предузећа налази се и модернизација постојећих производних објеката.
У оквиру тих активности предвиђена је замјена генераторских прекидача и генераторских растављача.
Према Чаркићевим ријечима, инвестициона улагања планирана за 2026. и 2027. годину обухватају реконструкцију и модернизацију постојећих објеката, изградњу нових капацитета и друга улагања у инфраструктуру.
На тај начин „Хидроелектране на Дрини“, поред редовне производње електричне енергије, планирају и активности усмјерене на даљи развој својих производних објеката.
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