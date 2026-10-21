Logo

ХЕ Вишеград могла би добити додатни агрегат: Планирана студија изводљивости

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
21.10.2026 21:42

Коментари:

0
Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Фото: АТВ

„Хидроелектране на Дрини“ планирају нова инвестициона улагања током 2026. и 2027. године, а међу најзначајнијим пројектима налази се и разматрање могућности уградње додатног агрегата у Хидроелектрани „Вишеград“.

Како је за АТВ потврдио извршни директор за инвестиције и развој Лазо Чаркић, планирана је израда генералног пројекта са претходном студијом изводљивости уградње додатног агрегата.

Ријеч је о једном од пројеката из категорије инвестиција у нове објекте, чији је циљ проширење и унапређење постојеће инфраструктуре, као и развој нових производних капацитета.

Поред разматрања уградње додатног агрегата, у инвестиционим плановима предузећа налази се и модернизација постојећих производних објеката.

У оквиру тих активности предвиђена је замјена генераторских прекидача и генераторских растављача.

Према Чаркићевим ријечима, инвестициона улагања планирана за 2026. и 2027. годину обухватају реконструкцију и модернизацију постојећих објеката, изградњу нових капацитета и друга улагања у инфраструктуру.

На тај начин „Хидроелектране на Дрини“, поред редовне производње електричне енергије, планирају и активности усмјерене на даљи развој својих производних објеката.

Подијели:

Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Коментари (0)

Више из рубрике

Сликовит поглед на историјске кровове у Цириху, у Швајцарској, снимљен по ведром дану.

Економија

Да ли је овај град рај за раднике? Плате су огромне, кадрова увијек треба а ова занимања су најтраженија

5 ч

0
Коме ће припасти 61.000 биткоина?

Економија

Коме ће припасти 61.000 биткоина?

1 д

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Цијене нафте поново расту: Брент достигао 109 долара, тржиште страхује од нових поремећаја!

1 д

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

У паду цијена нафте: Ево колико кошта барел

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

22

Вирус за који се вјеровало да не заражава људе однио живот у Француској

14

06

На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи

14

00

„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

13

56

ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади

13

49

Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима